La Junta Local de Seguridad de Cantoria renueva su adhesión al sistema VioGén

El Ayuntamiento de esta localidad se constituye además como sede Punto Violeta

Antes de la firma se ha guardado un minuto de silencio en señal de condena por los dos últimos asesinatos por violencia de género ocurridos en Bizkaia y Córdoba

El Ayuntamiento de Cantoria ha acogido esta mañana la reunión de la Junta Local de Seguridad donde se ha renovado el convenio de adhesión de este municipio al Sistema Integral de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén. También se ha constituido el Ayuntamiento de esta localidad como nueva sede de Punto Violeta en la provincia.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y la alcaldesa de esta localidad, Purificación García, han copresidido esta reunión donde se da continuidad a la adhesión a este programa del Ministerio del Interior y que este municipio de la comarca del Almanzora suscribió por primera vez en el año 2019. También han asistido la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Loly Cruz, junto a concejales y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cantoria.

Martín ha afirmado que “con la renovación del convenio se muestra la necesidad de seguir trabajando unidas el conjunto de las administraciones para combatir la violencia de género con todos los medios y herramientas que tenemos a nuestro alcance”. También durante la firma del convenio se ha señalado “el valor de la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía local para luchar contra la violencia hacia la mujer”.

Tras la última adhesión de Pechina que inició la tramitación en octubre del pasado año, son en total 32 el número de municipios de la provincia de Almería dentro del sistema VioGén, tras las incorporaciones de Gádor, Abrucena y Fiñana.

Esta mañana el Ayuntamiento de Cantoria se ha convertido además en sede de nuevo Punto Violeta. Se trata de un instrumento puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad en el marco de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, que establece la conveniencia de activar distintas medidas de sensibilización social. El objetivo es que las mujeres víctimas de violencia de género tengan a su alcance las distintas herramientas para poder salir de esa situación. El formato es una señal de STOP con un QR que dirige a la información. Se acompaña con los folletos informativos y con una pegatina que refleja que se está ante un punto violeta para que las personas interesadas puedan saberlo.

Minuto de silencio

Antes de la ratificación del convenio, se ha desarrollado en la puerta del Ayuntamiento de Cantoria un minuto de silencio en señal de condena por las dos últimas mujeres asesinadas presuntamente a manos de sus parejas o exparejas en Bizkaia y Córdoba. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 16 en 2026 y a 1.358 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.