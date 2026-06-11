Correos rinde homenaje a Mario Vargas Llosa, referente de la literatura en lengua española, con un sello conmemorativo

· La nueva emisión pertenece a la serie filatélica ‘Literatura’ y supone un reconocimiento y una invitación a redescubrir el poder de la palabra escrita

· El sello tiene una tirada de 65.000 unidades y se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos ha emitido un nuevo sello, dentro de su serie ‘Literatura’, que rinde homenaje a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2010 y uno de los escritores contemporáneos más importantes en lengua española.

Vargas Llosa nació en Arequipa (Perú) en 1936 y obtuvo la nacionalidad española en 1993, debido a su vinculación con nuestro país y al convenio de doble nacionalidad existente con Perú. Toda su vida estuvo marcada por la vocación de escritor, que inició como periodista en varios periódicos de su país natal. De familia acomodada, estudió Derecho y Literatura en la Universidad de San Marcos, Lima, y posteriormente realizó los cursos de Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. En 1960 se instaló en París y residió en Londres, Barcelona y Madrid, escenarios en los que ha desarrollado la mayor parte de su extensa obra literaria.

Autor de ensayos, artículos periodísticos, crítica literaria, narraciones cortas y novelas, Vargas Llosa pertenece a una generación de autores latinoamericanos que marcaron una época. Comprometido con la libertad y los valores democráticos, su obra aborda con maestría el realismo social de la literatura hispanoamericana.

La fama internacional le llegó con la novela La ciudad y los perros (1962), a la que siguió una larga lista de títulos tan conocidos como La Casa Verde (1966), Conversaciones en la catedral (1969), Lituma en los Andes (1993)y La guerra del fin del mundo (1981). Algunas de sus ficciones, como Pantaleón y las visitadoras (1973) y La fiesta del Chivo (2000), han sido adaptadas con éxito a la gran pantalla. Además, en su libro de memorias El pez en el agua (1993), el propio autor revela el temprano despertar de su vocación.

Galardonado con el Nobel en 2010 por su habilidad para plasmar la lucha por la libertad y la identidad, Vargas Llosa se ha consolidado como un pilar de las letras en español. Elegido miembro de la Real Academia Española en 1994, entre sus múltiples distinciones figuran el Premio Cervantes y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. También ha sido miembro de la Academia Peruana de la Lengua, profesor de la Universidad de Cambridge y Doctor Honoris Causa por diversas universidades de América, Europa y Asia.

El formato postal ha estado muy presente en su trayectoria. El autor exploró la narrativa epistolar en ensayos como Cartas a un joven novelista (1997), utilizando la correspondencia ficticia para reflexionar sobre la creación literaria. Del mismo modo, el intercambio epistolar es el eje central de Las cartas del Boom (2023), un libro que saca a la luz su comunicación con otros grandes escritores del movimiento, ofreciendo una perspectiva íntima de sus relaciones personales y profesionales.

El diseño del sello presenta un retrato icónico que captura la mirada perspicaz y la presencia del autor. De fondo se vislumbran fragmentos de sus obras más influyentes, componiendo un homenaje que celebra su legado y su aportación cultural.

Con una tirada de 65.000 unidades, esta emisión supone un reconocimiento y una invitación a redescubrir el poder de la palabra escrita. El sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al teléfono 915 197 197.

Características técnicas :

· Procedimiento de impresión: Offset

· Soporte: Estucado, engomado, fosforescente

· Formato del sello: 28,8 x 40,9 mm (vertical)

· Dentado del sello: 13 ¼ (horizontal) y 13 ¾ (vertical)

· Efectos en pliego: 25

· Valor postal del sello: 1 €

· Tirada: 65.000 sellos

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