La Semana de la Música de La Loma llena de vida las tardes de verano en Albox

Cientos de personas se han dado cita en la Plaza de San Francisco para disfrutar de diferentes conciertos con artistas locales e invitados

La Semana de la Música de La Loma ha regresado con fuerza a Albox. Tras varios años sin celebrarse, esta cita cultural impulsada en su día por la Asociación de Vecinos de San Francisco ha vuelto a formar parte de la programación del municipio gracias al compromiso adquirido por el Ayuntamiento de recuperarla. El resultado ha sido un rotundo éxito de participación, con cientos de personas llenando cada tarde la Plaza de San Francisco para disfrutar de música en directo.

La alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, apostó por recuperar esta actividad como una forma de dinamizar la vida cultural del municipio y llenar de actividad las tardes de verano en el barrio de La Loma. Una apuesta que ha contado con una gran acogida por parte de vecinos y visitantes.

La inauguración de esta edición corrió a cargo de los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música ‘Bartolomé Marín’ de Albox. El Coro Senior, el grupo ‘Ellas’, integrado por tres alumnas del centro, y el propio profesorado ofrecieron una actuación que concluyó con un repertorio de temas populares que conectó rápidamente con el público.

La programación continuó el martes con el espectáculo flamenco Rimas y Cantares, de Sonia Miranda. Acompañada por Antonio Luis López a la guitarra y Jacinto Rodríguez al piano, la artista ofreció un recital lleno de sensibilidad y emoción que fue ampliamente aplaudido por los asistentes.

El miércoles fue el turno del Conservatorio de Música Emilia Peña. Cerca de medio centenar de alumnos protagonizaron un concierto dinámico y participativo que volvió a llenar la Plaza de San Francisco, consolidando el éxito de la semana.

El broche final llegó de la mano de Josemi Carmona, referente de la música española, hijo del legendario Pepe Habichuela y miembro fundador de Ketama. Con su espectáculo Mi vida. Mi música, el artista ofreció una actuación memorable en la que fusionó flamenco, jazz y músicas del mundo, poniendo al público en pie.

“Ha sido una alegría ver cada tarde la Plaza de San Francisco llena de personas de todas las edades. Música local e invitados de gran calidad que nos han hecho disfrutar mucho. Ese era el objetivo: dinamizar las tardes de verano, sacar a la gente a la calle y llenar de vida nuestro barrio. Y lo hemos conseguido. Ya estamos trabajando en la próxima edición para que esta Semana de la Música siga creciendo y consolidándose como una cita imprescindible del verano en Albox”, destacó la alcaldesa, María del Mar Alfonso.

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