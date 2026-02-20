CORTES DE TRÁFICO

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en los próximos días en la ciudad debido a:

SÁBADO 21

CARAVANA DE VEHÍCULOS DE APOYO A UCRANIA (CENTRO )

HORARIO: De 15.00 a 19.30 horas.

ITINERARIO: Llegada a Almería por la N340a, Vía Parque, Avda. Cabo de Gata, rotonda del Auditorio Maestro Padilla, regreso por Avda. Cabo de Gata, rotonda Cable Ingles y calle Ángel Jover para acceder con los vehículos al aparcamiento. En el Parque de las Almadrabillas, a partir de las 17.00 horas, dará comienzo una concentración de la comunidad ucraniana por la paz, que incluirá la proyección de un documental.

DESFILE DE CARNAVAL (CENTRO )

HORARIO: De 16.00 a 18.30 horas.

ITINERARIO: salida desde el Anfiteatro de la Rambla, bajando por Avda. Federico García Lorca descendente, calle Belén, a la altura de la Plaza de las Velas, continuando por la Rambla, sentido ascendente, hasta el Mirador.

– El aparcamiento de la Rambla Centro verá afectada su salida de la Plaza de la Concordia, permitiéndose la salida por el resto.

– El aparcamiento de Obispo Orberá verá afectada su salida-entrada al inicio de la calle.

– El aparcamiento de la Rambla verá afectada su salida en Avda. Federico García Lorca descendente, a la altura de la calle Pierre de Coubertain.

VÍA CRUCIS DE LA HERMANDAD DE LA PASIÓN (OLIVEROS )

HORARIO: A partir de las 20.00 horas.

ITINERARIO: salida en la Parroquia de Santa Teresa, Rafael Alberti, Canónigo Molina Alonso, Soldado Español, José Artes de Arcos, Ingeniero López Rodríguez, General Moscardó, Hermanos Machado, Rafael Alberti y al templo.

DOMINGO 22

ASFALTADO EN N340a (ENTRE LA ROTONDA DE LAS ALMADRABILLAS Y REINA REGENTE ). ESTA OBRA CONCLUIRÁ EL VIERNES 27

HORARIO: De 10.00 a 06.00 horas (domingo). De lunes a jueves será de 21.00 a 6.00 horas.

CORTE DE CARRILES: Se realizará con señalización, vallado y personal de la empresa adjudicataria. En las zonas afectadas se mantendrá, con carácter general, al menos un carril operativo y hasta dos (cuando la fase de obra lo permita), con el objetivo de minimizar afecciones y evitar desvíos innecesarios del tráfico residual nocturno.

PASACALLES DE CARNAVAL Y ENTIERRO DE LA SARDINA (LA CAÑADA )

HORARIO: De 11.00 a 11.30 horas.

ITINERARIO: Plaza del Mercado de la Cañada, calle Playa, Ctra Nijar-Alquián,sólo

se cruza hasta Plaza Antonio de Torres, calle Luis Abad Carretero, Carlos V, y explanada del Recinto Ferial de la Cañada.

ENTIERRO DE LA SARDINA (CENTRO )

HORARIO: De 11.30 a 13.00 horas.

ITINERARIO: salida desde Obispo Orberá con Avda. Federico García Lorca, descendente, Reina Regente, cruce N340a hasta Parque de las Almadrabillas (Cable Inglés).

– El aparcamiento de Hermanos Machado verá afectada su salida en Avda Federico García Lorca, ascendente.

– El aparcamiento de Maestro Serrano verá afectada su salida en Avda. Federico García Lorca, ascendente.

– El aparcamiento de la Rambla Centro verá afectada su salida de la Plaza de la Concordia, permitiéndose la salida por el resto.

– El aparcamiento de Obispo Orberá verá afectada su salida-entrada al inicio de la calle.

– El aparcamiento de la Rambla verá afectada su salida en Avda. Federico García Lorca descendente, a la altura de la calle Pierre de Coubertain.

CARAVANA DE VEHÍCULOS DE APOYO A UCRANIA (CENTRO )

HORARIO: De 13.00 a 16.00 horas.

ITINERARIO: Aparcamiento de IKEA, Manuel Gómez Ángulo, Avda. Federico García Lorca, Avda. Cabo de Gata hasta el Auditorio Maestro Padilla, cambio de sentido, Avda. Cabo de Gata, Carretera de Ronda, Carretera de Níjar, Avda. Del Mediterráneo y salida a la autovía en dirección a Huércal Overa.