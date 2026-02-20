La Junta impulsa una batería de medidas para difundir el valor de la minería andaluza

Jorge Paradela firma un protocolo de colaboración con el decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur para fomentar la divulgación y el conocimiento técnico de esta industria

La Junta de Andalucía pondrá en marcha una batería de iniciativas para dar a conocer entre la ciudadanía el valor de la minería andaluza. Con este objetivo, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha firmado hoy un convenio de colaboración con el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Juan Ignacio López-Escobar, para fomentar la divulgación y el conocimiento técnico sobre esta industria.

“La minería que se desarrolla actualmente en el ámbito europeo es una minería moderna y responsable, que cumple con exigentes estándares y que antepone las garantías de seguridad de las personas y la preservación ambiental del entorno a cualquier otra consideración”, ha señalado Jorge Paradela.

El consejero ha apelado a la responsabilidad tanto de las administraciones públicas como de la iniciativa privada para “sumar esfuerzos y revalorizar ese patrimonio geológico y maximizar los beneficios socioeconómicos y culturales que la actividad extractiva tiene para nuestro territorio”.

El protocolo firmado entre la Junta y el Colegio Ingenieros de Minas del Sur contempla una batería de medidas como el impulso de una cátedra en el ámbito universitario andaluz sobre gestión eficiente de los recursos en las explotaciones mineras, la impartición de cursos de especialización acerca de la incidencia de la minería en el paisaje y la biodiversidad y la restauración ambiental y paisajística en el ámbito minero o la celebración de eventos, encuentros, jornadas técnicas u otras iniciativas de divulgación.

Además, se ha acordado colaborar en la realización de actividades de información o formación dirigidas a las autoridades locales y regionales sobre las técnicas y prácticas mineras, así como en la implementación de las medidas de actuación incluidas en el Plan de Acción de la Estrategia de Minería Sostenible de Andalucía 2030 y de divulgación de la Alianza Europea sobre Materias Primas Fundamentales y la Red de Municipios Mineros de Andalucía.

El consejero ha señalado que desde el Gobierno andaluz se promueve la minería como una “actividad estratégica que conecta la necesidad de Europa de avanzar en la transición ecológica y digital con la oportunidad que ello representa para nuestra región por su riqueza geológica”.

En este sentido, ha subrayado que “Andalucía es la comunidad española líder aglutinando el 90% del valor de la producción de minería metálica, con 478 explotaciones activas, 8.500 empleos directos y una producción superior a los 1.200 millones”, y que en el subsuelo andaluz hay indicios de 22 de las 34 materias primas críticas para la autonomía de la UE.

Jorge Paradela ha precisado, además, la comunidad andaluza se encuentra entre los primeros productores europeos de cobre y es líder mundial en producción de estroncio (aportando el 43% de este mineral estratégico y más del 90% del que se consume en Europa), además de ser referente en yeso.

Por su parte, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Juan Ignacio López-Escobar, ha destacado que el Colegio y la Administración autonómica “trabajarán conjuntamente para mejorar la comprensión del sector y fortalecer su licencia social” a través de un protocolo que “refuerza la colaboración institucional para impulsar el conocimiento técnico y la divulgación de la minería moderna, un sector estratégico para Andalucía porque genera empleo cualificado, dinamiza territorios y es esencial para la transición energética y digital”.

“Este acuerdo que firmamos hoy permitirá promover formación especializada, investigación universitaria y transferencia de conocimientos en torno a la ingeniería de minas y la gestión eficiente de recursos. Se impulsará la difusión de buenas prácticas ambientales y de restauración del entorno, mostrando que la minería actual es compatible con la protección del medio ambiente”, ha incidido el decano.

Al acto de firma han asistido el director general de Minas, Jesús Portillo; el vicedecano del Colegio, Pedro Hernández-Vaquero; Manuel Vázquez Mora, coordinador general de la Dirección General de Minas; Alberto Rodríguez, jefe del área de Minas; y Ángel Andrés Moreno, jefe de este servicio en la Junta de Andalucía.

En el marco de actuaciones de respaldo a la industria extractiva, la Consejería de Industria, Energía y Minas ha aprobado en esta legislatura la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030, ha sacado a concurso derechos mineros caducados en las ocho provincias andaluzas, y ha aumentado un 31,5% la capacidad de producción autorizada en minería metálica.

Además, el pasado 3 de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó un Decreto que persigue incrementar el impacto económico, social y sobre el empleo de la minería sostenible en Andalucía, a través del desarrollo y consolidación de ecosistemas mineros e industriales aprovechando el efecto tractor de las instalaciones de gran relevancia en las comarcas y zonas de influencia mineras de la comunidad andaluza.

Entre otras iniciativas, los planes específicos incluyen la posibilidad de convocar incentivos económicos o financieros para la industria auxiliar, para la mejora de infraestructuras como espacios productivos o redes eléctricas, el impulso a la Formación Profesional, el fomento de la participación de la mujer, medidas de agilización administrativa y otras relacionadas con la gobernanza para avanzar en transparencia, enfoque ESG, y también en coordinación con las entidades locales, a través de la Red de Municipios Mineros de Andalucía.

Con el fin de asegurar un adecuado seguimiento del Protocolo y velar por su cumplimiento se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento.

Algunas de las acciones contempladas son concordantes con medidas que impulsa la Consejería de Industria, Energía y Minas en coordinación con otras entidades con las que ha suscrito convenios de colaboración, como es el caso de la Fundación Minería y Vida y las asociaciones empresariales del sector.