Cristina Criado se alza con el premio a mejor chef infantil en el concurso gastronómico de la feria, ‘Mini Chef’

El Espacio Gastronómico ‘Saborea Almería en Feria’ ha acogido este mediodía el certamen para niños con Marifé Montoya y un showcooking del chef Juan Manuel Domínguez

El Espacio Gastronómico de la Feria de Almería ha vuelto a brillar este viernes con un ambiente lleno de energía y entusiasmo. Por séptimo día consecutivo, la Plaza de las Velas se ha visto abarrotada de público, familias y visitantes que han querido disfrutar de una mañana festiva y muy especial. El público entregado acompañó con aplausos y sonrisas la jornada más entrañable del III Encuentro Gastronómico “Saborea Almería en Feria”.

El protagonismo del día ha sido para los más pequeños con la celebración del tradicional concurso gastronómico “Mini Chef”, en el que han participado una veintena de niños y niñas que elaboraron, en directo, una receta fría.

En la categoría general, los tres premiados han sido: Cristina Criado (primer premio), Bryan López (segundo premio) y Bryan de la Muela (tercer premio). Todos ellos recibieron un diploma y diferentes libros de recetas como incentivo para seguir aprendiendo y explorando su pasión por la gastronomía.

Por su parte, los participantes más pequeños que recibieron un reconocimiento especial han sido Claudia Sena, Jonás Ignacio Barrios y Clara García, quienes han recibido juegos de mesa de cocina para disfrutar en familia.

El jurado ha estado compuesto por diferentes chefs pertenecientes a la asociación ‘Almería Gastronómica’.

La chef Marifé Montoya, asesora gastronómica especializada en talleres de cocina saludable infantil, acompañó en todo momento a los participantes y subrayó la importancia de fomentar desde la infancia una alimentación equilibrada y variada que combine frutas y verduras. Animó, además, a las familias a experimentar con sus hijos en la cocina, porque “lo que elaboramos nosotros siempre sabe mejor”. También destacó el valor de introducir alimentos crudos en las recetas, ya que así conservan todas sus propiedades.

Demostración de Juan Manuel Domínguez



La jornada continuó con el showcooking del chef Juan Manuel Domínguez, del Hotel Playadulce, que sorprendió al público con una propuesta de alta cocina basada en el producto local: salmonete relleno, suquet y ñoqui de naranja. Una elaboración innovadora que puso de relieve tanto la técnica del chef como la riqueza gastronómica de la provincia, y que también pudo ser degustada por los asistentes.

Última jornada

Mañana, sábado 30 de agosto, el Espacio Gastronómico vivirá su última jornada con una programación de primer nivel. A las 12:00 horas, la chef Noelia Carrión presentará su showcooking “Petit Choux de Los Filabres”, una receta que combina un choux relleno de cabrito con toque de mango, curd de tomate y stracciatella verde. A partir de las 13:00 horas, tendrá lugar el esperado Día de la Gamba Roja, con el chef y presidente de la asociación ‘Almería Gastronómica’, Rafa Rodríguez, en el que se ofrecerán degustaciones al público y se elegirá la mejor Gamba Roja de Almería.

El Espacio Gastronómico de la feria está coordinado por el Área de Comercio, Empleo, Emprendimiento y Juventud del Ayuntamiento de Almería, con el patrocinio y colaboración de Diputación Provincial, Sabores Almería, Almería Gastronómica, Eco Selectos, Cepa Bosquet, Hogar Hotel Hoalve, Casa Rafael, Mediterránea de Alimentación, Desuflí La Almazara de Canjáyar, Sociedad Cooperativa Los Filabres, Coprohnijar y Estrella Levante.