Samuel Cilla se corona como mejor boxeador en la XXII Velada de Boxeo de la Feria de Almería

Organizada por el club Almería Boxing, con el apoyo del Patronato Municipal de Deportes, ofreció una noche de intensidad, técnica y emoción

El boxeo es uno de los protagonistas de la Feria Deportiva de Almeria gracias al trabajo conjunto del club Almería Boxing y el Patronato Municipal de Deportes. Así se pudo comprobar en la XXII Velada de la Feria de Almería, celebrada el pasado viernes 22 de agosto, en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo. La competición reunió a más 400 aficionados en un ambiente electrizante, consolidando su lugar como una cita clave del boxeo andaluz.

Organizada por el Club Almería Boxing, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes y la supervisión de la Federación Andaluza de Boxeo, la velada ofreció nueve combates amateurs que combinaron intensidad, técnica y emoción. Con la presencia del director del Patronato, Álvaro González y con Pepe Nieto como maestro de ceremonias, el evento destacó por el talento local, con Samuel Cilla coronándose como el mejor boxeador de la noche por segundo año consecutivo, llevándose el Trofeo Juan García-Reyes.

Fue gracias a su actuación en noveno combate, donde Samuel Cilla (Almería Boxing) peleó contra Jonatan (Boxeo Nerja). Cilla dominó con un boxeo técnico, controlando la distancia en el primer asalto y contragolpeando con eficacia, a pesar de la agresividad de Jonatan. La fatiga marcó el tercer asalto, pero Cilla aseguró una victoria unánime, ganándose el aplauso del público.

Por segundo año consecutivo, Samuel Cilla fue galardonado con el Trofeo Juan Manuel García Reyes al mejor boxeador de la Velada de la Feria de Almería 2025. El jurado formado por antiguos boxeadores de la época dorada del boxeo almeriense, Lisardo Pérez, Juan López Jerez y Antonio Zamora, destacaron la técnica, control y carisma de Cilla, consolidándolo como un ídolo local y una promesa del boxeo andaluz.

Una noche de combates intensos

La velada arrancó con un duelo local en 71 kg entre Carlos Alemán y José Golbano , quienes encendieron al público con intercambios constantes. Alemán se llevó la victoria tras un combate vibrante. En 60 kg, Juan Dionis (Almería Boxing) y Sergio Torres (Boxeo Antequera) ofrecieron un espectáculo de alto nivel, con Torres imponiendo su ritmo para ganar.

El tercer combate enfrentó a Vicente de la Aceña (Boxeo Antequera) con el local Aironas Meska (Almería Boxing). A pesar de los buenos desplazamientos de Meska, la estrategia de De la Aceña para acortar la distancia le valió el triunfo. En la categoría junior, Antonio Pineda (Cubaboxing) superó al almeriense Jorge Martínez (Rafa Lozano) en un duelo agresivo, donde la experiencia de Pineda marcó la diferencia, si bien Martínez mostró mejoría con el paso de los asaltos, no fue suficiente para arrebatarle la victoria al púgil motrileño.

El quinto combate trajo a Roberto Muñoz (Almería Boxing) contra Manuel García (Nerja), un choque de alta actividad con intercambios constantes, si bien se decidio en el último asalto a favor de Manuel Garcia. En el sexto, Onofre Muñoz (Almería Boxing) cayó ante Mauro Di Tomassi (Nerja), quien aprovechó su mejor condición física en un combate de corta distancia.

El debate llegó en el séptimo combate (80 kg), con el regreso de David Bruzo (Boxeo Aguadulce) frente a Ángel Llopis (Rafa Lozano). Llopis dominó los dos primeros asaltos, pero en el tercero, Bruzo conectó un golpe devastador que dejó tambaleante a su rival. El árbitro detuvo la pelea a poco de comenzar la cuenta de protección, decretando un KO a favor de Bruzo, lo que generó protestas del equipo de Llopis, que consideró que su púgil podía continuar. Combate que bien se merece una revancha.

En el octavo combate, Rayan Farrak (Almería Boxing) mostró su progresión al vencer a Mohamed (Boxeo Aguadulce) con precisos golpes de izquierda, consolidándose como una promesa almeriense.

Con nueve combates que combinaron intensidad, técnica y momentos polémicos, la XXII Velada de la Feria de Almería reafirmó el amor de la ciudad por el boxeo. Desde el KO de David Bruzo hasta el brillo de Samuel Cilla, la noche del 22 de agosto dejó una huella imborrable en los 400 aficionados presentes. Almería sigue siendo una plaza importe del pugilismo amateur, y esta velada, con su Trofeo Juan Manuel García Reyes, es un testimonio del talento y la pasión que definen el noble arte en la región.