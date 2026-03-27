CSIF logra un acuerdo histórico para aplicar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, que en Almería beneficiará a casi 7.500 trabajadores

La Central Sindical desbloquea esta medida, que estaba pendiente desde 2022 y que se ha logrado impulsar gracias al Acuerdo Marco firmado el pasado mes de noviembre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado un acuerdo histórico para aplicar de manera definitiva la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).

La interlocución de CSIF ha sido fundamental para lograr este acuerdo que estaba pendiente de aplicación desde 2022 y que se ha logrado desbloquear con el Ministerio de Función Pública en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía firmado el pasado mes de noviembre.

CSIF se felicita por haber desbloqueado este acuerdo histórico, que será de aplicación en el ámbito laboral más amplio de este país, teniendo que afectará a las 246.500 personas que actualmente dependen de la Administración General del Estado, de las que casi 88.800 trabajan en Andalucía y, por tanto, casi 7.500 en Almería.

Una vez firmado este acuerdo sobre las 25 horas -que no excluye a ningún ámbito de esta administración-, el Ministerio publicará una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días y su aplicación se negociará en cada ámbito que cuente con mesas de negociación específica, como es el caso de Instituciones Penitenciarias.

Entre las novedades del documento firmado se encuentra la implantación de esta jornada en los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependiente de la Administración General del Estado, lo que abre su aplicación a las empresas públicas.

De la misma manera, la implantación de las 35 horas se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano. Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo se adaptarán previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada de las 35 horas y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

CSIF recuerda que las administraciones públicas históricamente han sido punta de lanza para la aplicación de nuevos derechos laborales, como ocurrió en su día con el permiso de paternidad.

La jornada de 35 horas es una medida pionera, que favorece la conciliación y el bienestar, la productividad y la generación de empleo, teniendo en cuenta además la ola de jubilación previstas en AGE, donde más del 50 % de la plantilla cuenta con más de 50 años y más del 20 % se jubilará en los próximo cinco años.