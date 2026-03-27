El Ayuntamiento se suma al Día Internacional de la Visibilidad Transgénero

El concejal de Integración Social y Juventud, Óscar Bleda, asiste a la lectura del Manifiesto leído por el colectivo en el que se reivindica “que nadie merece violencia ni abandono”

El Ayuntamiento de Almería se ha sumado este viernes a la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero que cada año se conmemora el 31 de marzo. El concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, Óscar Bleda, ha acompañado al colectivo en la Plaza Vieja, donde la vicepresidenta de la asociación Sindy de Almería, Marta Corrales, ha clamado contra “la violencia, el maltrato y abandono” al que están expuestos “en pleno 2026”.

“Desde el Ayuntamiento de Almería queremos hacer una llamada a la empatía, a la escucha y a la acción. A evitar prejuicios, a entender que las personas trans no restan a nadie. Porque una sociedad justa no se construye excluyendo, sino ampliando el espacio para que todas las identidades puedan existir con dignidad”, ha trasladado el concejal.

Óscar Bleda ha puesto el foco “en la necesidad de garantizar, desde la seguridad jurídica, la protección de todos los colectivos implicados”. “Esto no debe ser un obstáculo, sino una oportunidad para construir marcos más sólidos donde los derechos de las personas trans sean reconocidos con claridad, estabilidad y respeto institucional”, ha añadido el concejal, quien ha concluido recordando que “desde el Ayuntamiento de Almería estamos trabajando en construir una ciudad abierta, respetuosa e igualitaria donde no se discrimine a nadie por su manera de ser, de sentirse o de amar libremente”.

Por su parte, Marta Corrales ha denunciado públicamente las situaciones a las que se enfrentan las personas transgénero en su día a día. “Es denigrante que, a día de hoy, todavía tengamos que ir protegidas por la calle por miedo a sufrir agresiones constantemente o que recibamos amenazas a través de las redes sociales”.

Con este acto, el Ayuntamiento de Almería y el colectivo LGBTIQA+ han querido poner de manifiesto la importancia de sensibilizar a la sociedad y defender los derechos humanos con el objetivo de construir una sociedad más justa, informada y respetuosa con la diversidad.