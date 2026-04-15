El Ayuntamiento de Huércal de Almería ultima los detalles de coordinación para las fiestas patronales

Tito Sánchez Núñez

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha presidido este miércoles una reunión de coordinación previa a la celebración de las fiestas patronales por el patrocinio de San José, y en la que han estado presentes Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, técnicos y servicios municipales y empresa promotora de los conciertos, así como concejales de las áreas de Fiestas, Protección Civil y Movilidad, Servicios y Régimen Interior.

En la misma se han abordado cuestiones como la coordinación de la seguridad y los accesos, con especial atención al entorno de la plaza de Las Mascaranas, punto de celebración de los conciertos en las noches del jueves al domingo, así como de la salida del desfile de carrozas en la tarde del viernes; la limpieza, incluyendo refuerzos en el servicio; habilitación de zonas para aparcamiento, iluminación o ubicación de la ambulancia y servicios médicos o el Punto Violeta, o los horarios para el corte de música en la zona de restauración de calle Real y plaza de la Constitución.

Las fiestas de Huércal de Almería por el patrocinio de San José han dado a conocer ya su cartel para la edición de 2026, que se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo. En los próximos días, será el turno de la programación completa, si bien ya se han ido anunciando algunas de sus actividades, como el festival de conciertos Huércal Live, con Rosario, Maki & María Artes, Medina Azahara, Alvama Ice, Tamara Fajardo y DJ Zarpi; el desfile de carrozas; las carreras de cintas infantil y de adultos o los encuentros de Glorias Deportivas de fútbol, baloncesto mixto y fútbol-sala femenino.