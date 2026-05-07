Cuando paras, nos movemos contra el cáncer en Almería

Magdalena Cantero es presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería

El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo y de nuestro país. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. En Almería, cada día se diagnostican 11 nuevos casos. Por tanto, el cáncer es una causa que nos interpela a todos porque forma parte de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Frente a esa realidad hace falta una respuesta de todos contra el cáncer. Hace falta un movimiento de todos los ámbitos de la sociedad. Un compromiso de todos para hacer frente al cáncer.

Mañana, 7 de mayo, Día de la Cuestación, la Asociación Española Contra el Cáncer volverá a salir a la calle, con 33 mesas en Almería y 25 en la provincia, y más de 600 voluntarios, como desde hace décadas viene haciendo, para demostrar que cuando una persona se detiene para colaborar, se activa un movimiento colectivo que impulsa investigación, apoyo, esperanza y atención integral frente al cáncer. Porque cuando paras, nos movemos contra el cáncer.

Una jornada para movilizar a los almerienses en una respuesta colectiva que incluya a pacientes, familias, voluntarios y profesionales, pero también empresas, instituciones y sociedad en su conjunto para avanzar en investigación y una atención integral y humanizada. Ésta es precisamente la razón de ser de la Asociación de Todos Contra el Cáncer.

Ese compromiso compartido tiene una traducción muy concreta. Gracias al apoyo social, la Asociación impulsa la mayor red de investigación en cáncer de nuestro país, con más de 3.000 investigadores e investigadoras en 160 centros de 38 provincias con 157 millones de euros comprometidos en 792 proyectos de investigación en curso. En concreto en la provincia de Almería se desarrollan tres investigaciones, gracias a nuestras becas predoctorales, y se va a adjudicar la cuarta, con una inversión de 350.000 euros. El gran reto es superar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030 y cada vez que nos paramos a ayudar damos un paso para alcanzar esta meta.

Avanzar contra el cáncer no es solo investigar. También es humanizar la atención. Es acompañar a las personas con cáncer y a sus familias con una respuesta integral, cercana y con servicios gratuitos en todo el territorio que atienda con equidad sus necesidades clínicas, emocionales, físicas, sociales y de acompañamiento para que nadie afronte el cáncer sin apoyos o en soledad. Humanizar es cuidar durante todo el proceso oncológico y cada aportación durante la Cuestación sostiene e impulsa ese cuidado integral, diario, que ofrece la Asociación durante todo el proceso oncológico.

Este 7 de mayo volveremos a pedir el apoyo de toda la sociedad de Almería con 58 mesas en toda la provincia. Volveremos a pedir que la ciudadanía se detenga unos segundos y se sume a la Cuestación pensando en las personas a las que hoy el cáncer les impacta, pero también en las vidas a las que el cáncer llegará mañana. Lo haremos convencidos de que cada gesto cuenta y de que cada aportación ayuda a mover la investigación, atención, prevención y esperanza. Porque frente a un problema que nos afecta a todos, la respuesta también tiene que ser de todos. Y porque, una vez más, cuando paras, nos moveremos contra el cáncer.