Miski Liu Suria

Haz clic para inBlogger me ha retirado cinco artículos “Espíritus libres”, “Final de la división”, “Reiniciando el sistema”, “Anhelando un destino” y “Transferencia de Riqueza” por “incumplir las normas de la comunidad” supuestamente.

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Realidad artificial

Una mala novela

Primavera inestable

El crepúsculo de los dioses

Prepárense para lo que viene

Está saliendo a la luz la Verdad

Señales de que estás mejorando

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Según Bennett Ross, vivimos en una realidad artificial. Una mala novela escrita por capricho en las oficinas de la Sociedad Histórica Vaticana. Nos han despojado de la memoria y nos han ensordecido con mentiras, pero está surgiendo del océano la bestia del Apocalipsis y se está resquebrajando la matrix.

El plasma de la Fuente renovará una vez más el mundo e inaugurará un tiempo de abundancia. La ampliación magnética de la atmósfera provocará la reproducción de la elastina y el colágeno, lo que nos hará lucir jóvenes y vigorosos. A medida que el mundo adopta una frecuencia más alta, las entidades de baja frecuencia no podrán permanecer y habrán terminado los mil años de Satanás. Los títeres de la élite están desesperados por encontrar una salida.

Eres el creador de tu mundo y puedes moldear las condiciones para un cambio duradero y positivo. Tu potencial es mucho mayor de lo que te han dicho. Cuando observas con expectativa y fe, las partículas se convierten en ondas y las ondas se fusionan en patrones. Los patrones se convierten entonces en realidad. Eres un fractal viviente y una extensión del universo. Lo que esperas es lo que provocarás. Tu atención cambiará el resultado completo de un evento.

CONTROL

David Icke afirma que la realidad humana está influida por un sistema de control no físico, que se vincula con una dimensión astral y con entidades ofidias o híbridas. Icke insiste en que muchos relatos de ovnis, abducciones, cambios de forma y experiencias paranormales no se deben entender como hechos aislados, sino como manifestaciones distintas de un mismo esquema de manipulación de la conciencia.

Icke desarrolla también su visión de que el mundo físico es una especie de banda de frecuencia, donde sólo percibimos una fracción mínima de la realidad. Desde ahí, interpreta fenómenos como apariciones, desapariciones, fantasmas o entidades imposibles como cambios de frecuencia que decodifica la percepción humana de manera limitada. Por eso critica tanto a la ciencia ortodoxa como a la religión institucional, a las que ve como sistemas que restringen lo que se considera posible.

Otra parte importante de la entrevista es su explicación del ‘reptilianismo’ como algo más amplio que una simple especie física. Afirma que hay una capa de control en la que están conectados por una misma lógica de dominio los humanos, la élite, los linajes reales, las sociedades ocultas y ciertas entidades interdimensionales. En ese marco mencionó rituales, familias reales, redes de poder y relatos sobre figuras públicas que se habrían observado en estado no humano.

La conclusión de Icke es que el problema principal no es sólo quién controla, sino desde qué nivel de conciencia se controla. A su juicio, la clave para liberarse es cuestionar los límites impuestos por la educación, la cultura y el miedo al ridículo, y explorar sin censura qué es la realidad y cómo podría estar siendo manipulada.

NOTICIAS DEL RESETEO

Según Judy Byington , se han vuelto a cambiar los pronósticos sobre el reinicio financiero mundial, pero debemos recordar la gran batalla que libran en esta guerra del bien contra el mal, y agradecer que podamos ver de cerca lo que está sucediendo.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/03/restored-republic-via-a-gcr-as-of-may-2-2026-2/

, se han vuelto a cambiar los pronósticos sobre el reinicio financiero mundial, pero debemos recordar la gran batalla que libran en esta guerra del bien contra el mal, y agradecer que podamos ver de cerca lo que está sucediendo.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/03/restored-republic-via-a-gcr-as-of-may-2-2026-2/ Según KatistheSea3 , Steven Spielberg hizo un trato a cambio de información y está trabajando con los sombreros blancos. Su nueva película, Disclosure Day, revela alienígenas, cambia formas y clones: todo lo que hemos sabido durante décadashttps://truthsocial.com/@KatistheSea3/posts/116506167013036427

, hizo un trato a cambio de información y está trabajando con los sombreros blancos. Su nueva película, Disclosure Day, revela alienígenas, cambia formas y clones: todo lo que hemos sabido durante décadashttps://truthsocial.com/@KatistheSea3/posts/116506167013036427 Según Rinus Verhagen , ningún gobierno puede confirmar que tiene autoridad sobre un ser humano vivo. Esto sólo es posible si se tiene un contrato con la entidad conocida como el Estado; pero tal contrato no existe. Tampoco pueden probar que somos de su propiedad, porque eso habría tenido que ser notariado con el consentimiento de la persona viva.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/02/rinus-verhagen-you-are-free/

, ningún gobierno puede confirmar que tiene autoridad sobre un ser humano vivo. Esto sólo es posible si se tiene un contrato con la entidad conocida como el Estado; pero tal contrato no existe. Tampoco pueden probar que somos de su propiedad, porque eso habría tenido que ser notariado con el consentimiento de la persona viva.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/02/rinus-verhagen-you-are-free/ Según el Jinete de la Tormenta , muchas de las cosas que hemos visto a lo largo de nuestra vida no siempre son lo que parecen. Los límites se están volviendo cada vez más difusos, lo que nos dificulta discernir. Estamos viviendo en tiempos de guerra, y en la guerra, las cosas rara vez son tan claras como parecen al principio. Lo que parece obvio hoy puede verse muy diferente una vez que surge nueva información.https://t.me/s/qthestormrider777

, muchas de las cosas que hemos visto a lo largo de nuestra vida no siempre son lo que parecen. Los límites se están volviendo cada vez más difusos, lo que nos dificulta discernir. Estamos viviendo en tiempos de guerra, y en la guerra, las cosas rara vez son tan claras como parecen al principio. Lo que parece obvio hoy puede verse muy diferente una vez que surge nueva información.https://t.me/s/qthestormrider777 El Jinete de la Tormenta presenta una visión conspirativa sobre el rey Carlos III , centrada en la idea de que su figura estaría vinculada a operaciones encubiertas, crisis mundiales y una reconfiguración del poder detrás de escena. A su juicio, hay una guerra por la mente, el espíritu y el ADN de la población, y el enfrentamiento actual implica a élites de alto grado y a redes asociadas a la monarquía británica.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/01/kat-update-q-the-storm-rider-on-king-charles-3/

presenta una visión conspirativa sobre el rey , centrada en la idea de que su figura estaría vinculada a operaciones encubiertas, crisis mundiales y una reconfiguración del poder detrás de escena. A su juicio, hay una guerra por la mente, el espíritu y el ADN de la población, y el enfrentamiento actual implica a élites de alto grado y a redes asociadas a la monarquía británica.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/01/kat-update-q-the-storm-rider-on-king-charles-3/ Señales de que estás mejorando según Kerry K .- Puede que sientas que se acelera el tiempo, que cambia tu visión, que te aburres del viejo drama, que pierdes el interés en la historia que antes te definía, o incluso que sientes una extraña disposición a experimentar aquello de lo que antes huías. Puede que te sientas perdido, pero esa sensación de desorientación no tiene por qué ser un retroceso, sino el comienzo de una reconexión.https://www.youtube.com/watch?v=9-ivU7i74Hw

.- Puede que sientas que se acelera el tiempo, que cambia tu visión, que te aburres del viejo drama, que pierdes el interés en la historia que antes te definía, o incluso que sientes una extraña disposición a experimentar aquello de lo que antes huías. Puede que te sientas perdido, pero esa sensación de desorientación no tiene por qué ser un retroceso, sino el comienzo de una reconexión.https://www.youtube.com/watch?v=9-ivU7i74Hw El famoso abogado alemán Reiner Fuellmich se presenta como víctima de un caso fabricado con motivación política, no como un acusado de un delito común. Insiste en que todo el caso forma parte de una operación de persecución orquestada desde la inteligencia alemana. Fuellmich afirma que su detención en México y su posterior traslado a Alemania encajan en lo que él llama un secuestro político, y presenta una nueva demanda civil como prueba de que sigue combativo y con intención de exponer a los responsables.https://goldenageofgaia.com/2026/05/03/david-sorensen-on-x-reiner-fuellmichs-press-release-april-3-2026/

se presenta como víctima de un caso fabricado con motivación política, no como un acusado de un delito común. Insiste en que todo el caso forma parte de una operación de persecución orquestada desde la inteligencia alemana. afirma que su detención en y su posterior traslado a encajan en lo que él llama un secuestro político, y presenta una nueva demanda civil como prueba de que sigue combativo y con intención de exponer a los responsables.https://goldenageofgaia.com/2026/05/03/david-sorensen-on-x-reiner-fuellmichs-press-release-april-3-2026/ Prolotario1 informa sobre el cierre de instalaciones subterráneas en el Área-51, Dulce y otros nodos del Pacífico, atribuyéndolo a operaciones encubiertas contra programas de híbridos y seres no humanos. Sostiene que se habrían destruido túneles, laboratorios y cámaras de contención mediante cargas sísmicas, drones incendiarios, pulso electromagnético y armas de energía dirigida, con el fin de eliminar especímenes y sellar las instalaciones. A su juicio los terremotos y explosiones de mayo de 2026 serían la señal física de la demolición definitiva de esos programas, con ningún espécimen viable escapado y el sistema enterrado bajo millones de metros cúbicos de roca.https://www.patreon.com/posts/area-51-dumb-2-157123358

REVELACIÓN

Según el capitán Kyle , la revelación llegará muy pronto. En los últimos meses, personas en puestos gubernamentales han abierto la puerta para preparar a la gente para lo que viene. Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Se están desmontando los sistemas y el caos es sólo la apariencia externa del reequilibrio del mundo. Nada puede detener lo que viene y ya ha comenzado. La verdad está saliendo a la luz y el mundo nunca volverá a ser el mismo.https://t.me/s/CaptKylePatriots

, la revelación llegará muy pronto. En los últimos meses, personas en puestos gubernamentales han abierto la puerta para preparar a la gente para lo que viene. Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Se están desmontando los sistemas y el caos es sólo la apariencia externa del reequilibrio del mundo. Nada puede detener lo que viene y ya ha comenzado. y el mundo nunca volverá a ser el mismo.https://t.me/s/CaptKylePatriots Según el capitán Kyle , éste es el mejor momento para estar vivo y experimentar tu viaje al máximo. En todo lo que sucede hoy, varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Así que no te enfrasques en la idea de que es una verdad u otra, porque ambas pueden ser ciertas a la vez. Encuentra tu verdad y paz mirando hacia adentro, no hacia afuera. Es muy fácil engañar a la gente mirando hacia afuera. Pero adentro es donde reside la verdad de todas las cosas.

, éste es el mejor momento para estar vivo y experimentar tu viaje al máximo. En todo lo que sucede hoy, varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Así que no te enfrasques en la idea de que es una verdad u otra, porque ambas pueden ser ciertas a la vez. Encuentra tu verdad y paz mirando hacia adentro, no hacia afuera. Es muy fácil engañar a la gente mirando hacia afuera. Pero adentro es donde reside la verdad de todas las cosas. Estamos en un periodo donde abunda el engaño por todas partes por muchas razones diferentes. Al desconectarte de la matrix y conectarte con tu fuente divina, ahí reside la verdad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Abraza tu viaje y vívelo al máximo con amor, compasión y gratitud. Esa es tu clave. Dios tiene el control. Tú tienes el control.https://t.me/CaptKylePatriots/284516

CREPÚSCULO

¿Qué le sucedió a la civilización en el año 1200 a.C.? Cayeron muchas civilizaciones, se erosionaron o sufrieron algún otro obstáculo para su progreso. Egipto sufrió un revés, pero también sufrieron una caída los hititas y algunos de sus vecinos. Se han propuesto varias teorías: desastre natural, invasión de los pueblos del mar, etc.

Linda Dillon dice que tuvo que ver con el retiro de nuestra familia estelar de la participación activa en nuestra sociedad. Ya no eran deseados y por eso se retiraron. Consideraron que era hora de que gestionáramos nuestros propios asuntos. Nos volvimos unos contra otros y comenzamos una serie de guerras de conquista que perduran hasta nuestros días.

Se reprimió libertad. Si se reprime la creatividad, se suprime la capacidad de ser, de manifestarse en lo que es posible. Luego se produjo el resurgimiento de los paradigmas humanos de carencia, limitación, etc. y luego tuvimos la colocación de personas en control de autoridad, no de creatividad. Lo que vemos ahora es cómo se desvanecen las civilizaciones que estaban en pleno desarrollopara que pueda pasar a primer plano la nueva comunidad terrestre.

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.dicar a Gmail que esta conversación es importante

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No todo es malo

¿Qué ha logrado Trump? | StopWorldControlExpulsó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Humilló al Foro Económico Mundial y aplastó su agenda. Destrozó a las Naciones Unidas y la sustituyó por la Junta de Paz. Lanza verdades estratégicas contra la Unión Europea, iniciando su colapso. Desenmascara a la OTAN y la desmantela. Trump está destruyendo todas y cada una de las organizaciones mundiales creadas para un gobierno mundial satánico.

Trump también aniquiló todos sus planes de tiranía mundial. Su primera fase fue una década de pandemias planificadas de 2020 a 2030. Trump la terminó. Su segunda fase fue una tiranía climática extrema. Trump la evitó. Confiaron en mandatos de vacunación continuos para diezmar a la humanidad. Trump eliminó todos los mandatos de vacunación. Debilitaron a la humanidad a través de alimentos envenenados. Trump nombró a RFK Jr. para que volviera a hacer que la comida fuera saludable. Lavaron el cerebro de todos a través de los medios de comunicación. Trump lo expuso como noticias falsas. Intentaron silenciar a toda la humanidad a través de la censura. Trump restauró la libertad de expresión. (También lo hizo Elon en X).

Y luego está el fraude electoral… utilizado por los satanistas para posicionar a sus agentes en naciones de todo el mundo. Trump lo expuso y está reformando las elecciones. Eliminó una base central para la injerencia electoral mundial en Venezuela.

Luego, utilizaron drogas narcóticas para matar a millones de personas y debilitar a cientos de millones cada año en todo el mundo. Trump desmanteló varias de las mayores redes de narcotráfico del mundo.

También se financió con USAID todas las operaciones nefastas de los satanistas. Los impuestos de los ciudadanos se utilizaron para financiar guerras, terrorismo, la locura de las cirugías de reasignación de sexo, el control mental a través de los medios, la corrupción política, el tráfico de menores y mucho más. Todo financiado con los impuestos de los estadounidenses a través de USAID. Trump le puso fin para siempre.

Dependían de los miles de millones de dólares que, gracias al trabajo arduo de la gente, iban a parar a manos de sus innumerables funcionarios corruptos. Trump está poniendo fin a todo ese fraude.

Incluso la tributación en sí misma es un fraude masivo y un crimen puro. Los impuestos se han utilizado para esclavizar y empobrecer a la gente, mientras se enriquecía a los satanistas de todo el mundo. Trump intenta acabar con el impuesto sobre la renta y sustituirlo por aranceles justos y honestos, lo que cambia las tornas: la nación ya no será desangrada para el beneficio de potencias extranjeras. Ahora, los fondos para la nación provendrán de esas mismas potencias extranjeras.

La juventud estadounidense estaba siendo adoctrinada con ideologías demoníacas a través de un Departamento de Educación corrupto. Trump puso fin a eso. Dios estaba siendo expulsado del país; la oración y la Biblia estaban siendo prohibidas. Trump las restauró.

Los satanistas planeaban aniquilar a 7.500 millones de personas mediante una guerra nuclear controlada por Israel y lanzada desde Irán. Trump lo impidió y salvó al mundo una vez más.

También existe el plan para destruir Estados Unidos y Occidente mediante la migración masiva: inundar cada país con millones de personas que debilitan y sobrecargan a cada nación, provocando violencia y delincuencia generalizadas, al tiempo que se elimina la identidad propia de cada país convirtiéndolo en una zona de acceso restringido para la policía. Todo ello forma parte del Nuevo Orden Mundial, la agenda del Estado Profundo mundial. Trump lo termina cerrando las fronteras y deportando a los inmigrantes ilegales.

Y la lista continúa. Uno por uno, el presidente Trump destruye cada uno de los planes de los satanistas y pone fin a sus aspiraciones de dominación mundial.