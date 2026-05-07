El consumo de frescos crece en Andalucía: el 70% de los hogares los consumen a diario, según ALDI

Los andaluces realizan 178 compras al año, van de 3 a 4 veces por semana al supermercado, lo que supone un 3,9% más que el año anterior

El 86,8% de los andaluces considera importante incluir productos frescos en su dieta para mantener una buena alimentación

Andalucía es el principal origen de la fruta y verdura de ALDI en toda España y la comunidad donde la compañía tiene más tiendas (112)

ALDI cuenta con un surtido de cerca de 500 productos frescos, categoría donde ofrece precios un 15% más bajos que la media

Los productos frescos se confirman año tras año como el pilar indiscutible de la dieta en Andalucía. Según los datos de la octava edición del Observatorio de Productos Frescos de ALDI , siete de cada diez andaluces declaran incluir productos frescos a diario en su alimentación.

Para asegurar la presencia de indispensables como las frutas, verduras, carne, pescado y huevos en sus platos, los andaluces muestran unaalta frecuencia de visitas al supermercado: en concreto, realizan 178 compras al año, que equivale a 3 o 4 veces por semana, lo que supone un 3,9% más que el año anterior.

De este modo, el cliente andaluz logra mantener estos alimentos en su dieta, impulsado por una gran conciencia sobre la salud, ya que el 86,8% de los andaluces considera importante consumirlos para mantener una buena alimentación.

A la hora de llenar la despensa, las familias andaluzas logran una gran optimización de su presupuesto. Así, destinan una media de 2.048 euros al año a la compra de productos frescos, lo que representa un 42,6% de su inversión total en alimentación.

La conveniencia y la relación calidad-precio ganan peso

Cuando se trata de llenar la despensa, prácticamente la totalidad de los hogares andaluces asegura optar por el supermercado para adquirir este tipo de productos. La relación calidad-precio es el factor principal para el 54,2% de los consumidores en Andalucía, seguido de la conveniencia, con un 46,4% de las preferencias. Por su parte, la calidad del producto destaca como tercer elemento determinante con un 42,3%, un aspecto en el que el consumidor andaluz demuestra ser más exigente, situándose por encima de la media española del 41,2%.

Andalucía, despensa clave para los frescos nacionales

El origen del producto sigue siendo un factor decisivo en la decisión de compra. El 76,2% de los consumidores en Andalucía tiene en cuenta la procedencia y el 83,7% prioriza los alimentos nacionales.

En este sentido, la región andaluza juega un papel estratégico en la huerta española: la fruta y la verdura que ALDI ofrece en todas sus tiendas de España provienen principalmente de Andalucía, además de la Comunidad Valenciana y Murcia. El compromiso de la cadena por el producto regional se refleja en sus lineales: 6 de cada 10 frutas y 8 de cada 10 verduras son de origen nacional.

Las familias que compran frescos en ALDI podrían ahorrar hasta 563 euros

En este escenario de mayor control del presupuesto, ALDI se posiciona como un aliado clave al ofrecer productos frescos de calidad a precios bajos. De media, el precio medio pagado por los frescos en ALDI es un 15% más bajo que en el resto del sector. Además, gracias a las bajadas de precio sostenidas y las promociones, realizar la compra de frescos en las tiendas de la compañía permite a las familias un ahorro anual de hasta 563 euros.

Actualmente, ALDI cuenta con más de 110 supermercados en Andalucía, y se mantiene como la comunidad autónoma con mayor presencia de la cadena en España. Esta red de tiendas permite acercar la compra completa a más hogares y reforzar la accesibilidad a un surtido en el que los frescos mantienen un papel central.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Cuánto gastan los hogares andaluces en productos frescos y qué parte de su presupuesto representa? Los hogares andaluces destinan una media de 2.048 euros al año a la compra de productos frescos. Este importe equivale al 42,6% de su inversión total en alimentación. ¿Con qué frecuencia compran y consumen productos frescos en Andalucía? Los frescos son el pilar de la dieta en la región: el 70% de los andaluces declara incluirlos en su alimentación diaria. Para asegurar esta presencia y motivados por una fuerte conciencia sobre la salud (86,8%), los hogares acuden al supermercado a comprarlos 178 veces al año, lo que equivale a unas tres o cuatro visitas semanales. ¿Qué motivos lideran la elección del supermercado para comprar frescos en Andalucía? Prácticamente la totalidad de los andaluces elige el supermercado. La decisión está impulsada principalmente por la relación calidad-precio (54,2%) y la conveniencia de agrupar la compra (46,4%). Como tercer factor clave destaca la calidad del producto (42,3%), un aspecto en el que el consumidor andaluz demuestra ser más exigente que la media española. ¿Qué importancia tiene Andalucía en el origen de los productos frescos? Andalucía juega un papel estratégico como gran “despensa nacional”. Es el principal origen de la fruta y la verdura que ALDI ofrece en todas sus tiendas en España, junto con la Comunidad Valenciana y Murcia. ¿Cuál es la diferencia de precio en frescos de ALDI frente a la media del sector y qué presencia tiene en la región? Según el Observatorio de ALDI, los precios de sus productos frescos son un 15% más bajos que la media. La cadena refuerza esta accesibilidad a través de sus más de 110 supermercados en Andalucía, la comunidad autónoma con mayor presencia de la compañía en España.

El Observatorio de Productos Frescos de ALDI 2026

La octava edición del Observatorio de Productos Frescos de ALDI analiza el consumo de alimentos frescos en España durante 2025, con foco en las tendencias de consumo y gasto para esta categoría y los cambios en los hábitos de compra. Todos los datos y conclusiones de este informe proceden de un estudio cuantitativo realizado por ALDI a 3.254 personas de todo el país, complementado con datos de la consultora Worldpanel by Numerator. El Observatorio de Frescos de ALDI se enmarca en el compromiso de la compañía con la categoría, bajo la que se ofrece un surtido de cerca de 500 productos frescos al precio más bajo posible.

Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 500 tiendas y más de 8.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.



El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 88.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.