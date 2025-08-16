Miski Liu Suria

“La libertad nunca está a más de una generación de extinguirse. Hay que luchar por ella, protegerla y transmitirla para que ellos hagan lo mismo.” Ronald Reagan.

Guerra financiera asimétrica

Descifrando el billete de los BRICS

Se está produciendo un despertar masivo

Estamos a punto de lograr la paz mundial

Aranceles, amenazas y ofensiva económica

La cumbre de Alaska podría ser la solución

Se atrapan más moscas con miel que con vinagre

Ha terminado la era de la ambigüedad estratégica

La guerra financiera asimétrica es el uso deliberado del poder económico y financiero para imponer costos a un adversario más débil, con el fin de lograr objetivos estratégicos sin recurrir al combate directo. Es una forma de guerra híbrida que combina economía, diplomacia y tecnología. Es una forma de conflicto no convencional en la que un actor, como un Estado o una coalición poderosa, utiliza herramientas financieras y económicas para debilitar, desestabilizar o controlar a otro actor que suele ser más débil o dependiente económicamente, sin necesidad de recurrir a medios militares directos.

EXPERIMENTO

En julio de 2025, los BRICS imprimieron diez mil billetes para marcar el inicio de un futuro multipolar. Pero el presidente Trump contraatacó con aranceles, sanciones y una guerra económica. Los BRICS declararon la guerra financiera, y Trump disparó el primer tiro real. La actual negociación en Alaska entre Trump y Putin podría ser la solución de este conflicto y de otros muchos si todo marcha según lo esperado.

A partir de julio de 2025, ha desaparecido la fachada, se han quitado las máscaras, y ya no se esconde la batalla por el control económico mundial tras las reuniones de los bancos centrales ni la jerga multilateral. Ahora está impresa, empaquetada y en circulación, en forma de diez mil billetes BRICS de edición limitada, cada uno de ellos una daga simbólica dirigida directamente al corazón del dominio mundial del dólar.

Este experimento, descrito por los líderes del BRICS como representantes de “multipolaridad, igualdad y asociación estratégica”, no es moneda en el sentido legal, pero sí lo es en el sentido geopolítico: un acto audaz y coordinado de desafío económico, una advertencia visual de que ya no es una teoría la desdolarización sino una estrategia en marcha.

Cuando se conoció que los BRICS no sólo estaban intensificando sus mecanismos de comercio no basados en el dólar (a través del sistema BRICS Pay), sino que ahora conmemoraban abiertamente un futuro sin dólar mediante billetes ceremoniales, el presidente Trump respondió no con preocupación, sino con furia y fuerza.

El 8 de julio de 2025, Trump emitió una respuesta directa e inmediata: Un arancel del 10% para todos los países BRICS, con cláusulas de escalada establecidas, y un arancel de represalia del 50% dirigido contra Brasil. La furia de Trump no es emocional, sino estratégica, porque entiende que la moneda no es sólo papel moneda: es poder, soberanía, influencia y supervivencia.

El billete conmemorativo de los BRICS está repleto de iconografía: puentes, manos unidas e inscripciones de ‘equidad’ y ‘multipolaridad’, pero si se le quita el edulcorante, el mensaje es claro: Occidente debe retroceder. Están ensayando un orden posdólar, y lo hacen con el papel moneda de China, la estrategia de Rusia y la propaganda de Brasil.

https://amg-news.com/monetary-warfare-initiated-10000-brics-banknotes-printed-the-dollar-is-targeted-and-president-trump-is-preparing-the-counterstrike

ALASKA

El presidente Putin, aterrizó en Alaska para mantener conversaciones de alto riesgo con el presidente Trump, quien busca negociar un alto el fuego en la guerra de Rusia con Ucrania.

https://www.cnbc.com/2025/08/15/nothing-is-off-the-table-as-trump-and-putin-set-to-meet.html

La primera cita cara a cara en más de cinco años entre los presidentes de Rusia y EEUU empezó en la ciudad de Anchorage. Según lo anunciado, el tema principal de la reunión será el arreglo de la crisis ucraniana.

https://noticiaslatam.lat/20250815/el-avion-de-trump-que-se-dirige-a-su-reunion-con-putin-aterriza-en-anchorage—1165502945.html

De la parte rusa, en la cumbre participan también el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial, Yuri Ushakov. De la parte estadounidense, toman parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial presidencial, Steve Witkoff.

https://esrt.press/actualidad/561406-video-kremlin-arranca-reunion-trump

El presidente Trump dijo justo antes de aterrizar en Anchorage que «hay un buen nivel de respeto entre ambos lados», pero también amenazó con marcharse si no salen bien las cosas. Pero también mostró optimismo: «Creo que nos va a ir muy bien. Nuestro país lo está haciendo muy bien. Estamos batiendo récords económicos como nunca antes, incluso con los mercados bursátiles en máximos históricos» dijo. Trump advirtió a Putin de consecuencias “económicamente muy severas” si no sale bien la reunión.

https://www.zerohedge.com/markets/history-making-summit-alaska-trump-en-route-meet-putin-everything-you-need-know

Según Sierra, el 15 de agosto es un día histórico para el planeta Tierra. Estamos a punto de lograr la paz mundial. Nuestras oraciones están con los dos grandes hombres que participan en la cumbre de paz. Cuentan con el apoyo de cientos de millones de guerreros de la luz y soberanistas de todo el mundo. Llegará un momento en el que de repente

se darán cuenta de que ha sucedido todo lo que

han esperado durante muchos años en esta misión.

https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2025/08/standing-on-cusp-of-world-peace.html

La versión oficial de la reunión Trump-Putin en Alaska es que se trata de conversaciones de paz para Ucrania, pero Putin viene a consolidar el lugar de su país en el reinicio financiero mundial. Se está muriendo el antiguo sistema bancario. Está tomando el control un nuevo sistema respaldado por oro, impulsado por la moneda dorada de Gesara. Cuando suceda esto, habrá caos financiero. se congelarán Los bancos, se desplomarán los mercados, se desvanecerán las fortunas y se formarán otras nuevas de la noche a la mañana.

Fuentes de inteligencia altamente confidenciales dicen que los presidentes Trump y Putin discutirán la construcción de un puente en el estrecho de Bering para aumentar el comercio y los viajes entre los dos países después de la guerra en Ucrania.

✓iSN™



NEW REVELATION



Highly confidential Intel sources say Presidents Trump and Putin will discuss building a Bering Strait bridge to increase trade and travel between the two countries post Ukraine war.



[Developing] pic.twitter.com/fbKuz3R7G0 — iSource News (@isource_news) August 14, 2025

NOTICIAS DEL RESETEO

El planeta Tierra está entrando en el gran cambio de conciencia: el gran despertar hacia la conciencia de unidad. Regresa la Madre Tierra como un planeta sagrado y se lleva consigo a todos los que deciden partir. Está amaneciendo una era dorada inimaginable, trayendo prosperidad, paz mundial y el fin de la pobreza, el hambre y la deuda.

Dos documentos secretos filtrados revelan un plan coordinado para reestructurar el sistema financiero. El reinicio financiero mundial se estructura en dos fases, unificando a más de noventa naciones en un marco diseñado para estabilizar las monedas, proteger las economías del colapso y crear un entorno comercial justo y transparente. La misión es clara: acabar con la manipulación monetaria, brindar alivio rápido en situaciones de crisis y construir un sistema del siglo XXI donde, comercien en igualdad de condiciones todas las naciones, grandes o pequeñas.

ACTIVACIÓN

Con el 89% de los países ya cumpliendo con el QFS, se activará el EBS una vez que se alcance la masa crítica. Esto significará la aplicación de las tarjetas de acceso cuántico y la eliminación de la deuda ilegítima. Sus ahorros, títulos y cuentas se remitirán en formato QFS con respaldo de oro y a prueba de fraude.

A medida que se activa el sistema financiero cuántico respaldado por oro y activos, quiebra la moneda fiduciaria, y desaparece Visa y los monopolios de PayPal y Stripe. Los bancos centrales de más de sesenta países se han preparado discretamente acumulando oro.

El colapso financiero ocurre ahora en tiempo real y ya no es una predicción. Mientras opera silenciosamente el sistema financiero cuántico en todo el mundo, y se desploman los bancos desde adentro, dejando al descubierto sus fundamentos. La élite financiera se enfrenta a un ajuste de cuentas a puerta cerrada que creían que nunca llegaría.

Está muriendo la banca tradicional gracias a las tarjetas de débito QFS, equipadas con seguridad cuántica. Ya no es posible el fraude. La manipulación está condenada al fracaso.

El internet cuántico se está convirtiendo en la mayor pesadilla para la élite. Están protegidas todas las transacciones por cifrado cuántico, lo que las hace intocables e invulnerables. Se acabaron los días de las finanzas controladas por la vigilancia.

Desaparecerá el anticuado sistema bancario cuando llegue el momento de enviar un mensaje cifrado a través de la red de comunicación cuántica. No habrá más intermediarios ni más esperas. Sólo transacciones instantáneas y sin comisiones, protegidas por la física cuántica.

El sistema financiero está anclado ahora en el oro, la plata y otros metales preciosos, con los tokens arco iris a la cabeza. Cada token está respaldado por activos reales, lo que lo hace inmune a la manipulación de la camarilla y del mercado.

Redadas en Zúrich, Londres y Hong Kong: se expusieron bóvedas secretas, se confiscó materiales de chantaje y se desmontó redes de travesuras. La Policía del Capitolio y los altos mandos del Servicio Secreto están siendo sometidos a auditorías de lealtad. La Guardia Nacional ha sido puesta en alerta máxima de terremoto en la falla de Nuevo Madrid, que se extiende 240 kilómetros por Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky e Illinois.

Según Ezra Cohen, en el mundo del poder y del espionaje, los secretos son la moneda de cambio por excelencia, y cuando se levante la orden de mordaza, las consecuencias serán devastadoras. La próxima desclasificación está destinada a detonar el panorama político, uniendo hilos que van desde las alfombras rojas de Hollywood hasta las instalaciones más recónditas y seguras del planeta. Los sombreros blancos han sido muy pacientes. El escenario está listo y ninguna fortaleza quedará intacta una vez que se hagan públicos los archivos.

RESUMEN DE FULFORD

Se está produciendo un despertar masivo. Esto significa es que ahora sólo queda un pequeño grupo del 21% de personas que todavía están sometidas al lavado de cerebro por la camarilla. Los malos son ahora muy peligrosos porque luchan por su vida. Intentarán matarnos a todos antes de que los llevemos ante la justicia.

Israel y EEUU son los únicos países que votaron en contra de una resolución de la ONU que considera un derecho humano el suministro adecuado de alimentos. Promovieron una agricultura de cero emisiones, criminalizando a los ganaderos independientes y llevando a la quiebra a los pequeños agricultores.

Rusia, por su parte, también utiliza armas secretas como moneda de cambio. Tras su misil hipersónico Oreshnik, el viceministro de Asuntos Exteriores afirma que Rusia posee otras armas de última generación.

En la última señal de que Europa se está liberando, el soberanista Karol Nawrocki juró el miércoles como nuevo presidente de Polonia. Él cree en la soberanía nacional y en la protección de las fronteras. Promueve los valores familiares y es abiertamente pro-cristiano.

Ucrania y sus aliados occidentales están al borde de una derrota en el conflicto con Rusia. Putin ha ignorado todos los ultimátums y plazos de Trump sobre Ucrania. Por lo tanto, es necesaria una reunión cara a cara.

China coincide con los sombreros blancos occidentales en que unas relaciones amistosas con Rusia serían beneficiosas para todos. Esperan que la cumbre conduzca a un acuerdo para construir un túnel a través del estrecho de Bering que conecte el continente americano con el continente euroasiático.

En otra acción bienvenida por los chinos, el presidente azerbaiyano, el primer ministro armenio y Trump declararon la creación de un corredor de transporte que se llamará Ruta para la Paz y la Prosperidad Internacional. Se atrapan más moscas con miel que con vinagre.

El intento de presionar a Rusia para que firme un acuerdo atacando a sus aliados ha resultado contraproducente. Ahora, el primer ministro indio, Narendra Modi, visitará China a finales de agosto por primera vez desde 2018. Esto ocurre después de que Trump amenazara con duplicar los aranceles a los productos indios por la compra de petróleo ruso.

Los aranceles del 25% sobre los productos indios entraron en vigor el miércoles por la noche. La India afirma que los aranceles son “injustos, injustificados e irrazonables” y que “tomará todas las medidas necesarias” para proteger sus intereses nacionales. Una cosa que ya han hecho es cancelar todos los acuerdos de armas que hicieron con EEUU.

Brasil también está adoptando una postura firme. China afirmó que respalda a Brasil en su lucha contra la imposición de medidas arancelarias y en la intensificación de la cooperación entre los países del sur global a través de los BRICS.

El gobierno de Trump duplicó el jueves la recompensa por el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro a cincuenta millones de dólares, acusándolo de estar entre los narcotraficantes más grandes del mundo, y de ser una amenaza directa a la seguridad. También emitió una directiva que autoriza a realizar operaciones directas contra cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas extranjeras.

La primera tienda de robots con inteligencia artificial del mundo abrió sus puertas en Pekín. Entre sus productos más destacados se incluyen perros robóticos bailarines con disfraces de danza del león, robots humanoides capaces de dispensar medicina tradicional china y máquinas que pueden voltear panqueques, preparar café, lanzar pelotas de baloncesto, pintar e incluso superar carreras de obstáculos.

Los chinos dicen que dentro de tres años habrá robots que no podremos distinguir de las personas reales. Quizás ya hayan instalado un robot de Trump en la Casa Blanca. Todo es posible en estos tiempos tan extraños.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258238

NOTICIAS

La nueva ley de medios de la UE permite detener o interceptar a periodistas.https://yournews.com/2025/08/11/3741572/new-european-union-act-can-arrest-journalists-under-the-guise/

Trump planea apoderarse de los museos Smithsonian y su sistema de túneles subterráneos.- La Casa Blanca ha enviado una carta al Smithsonian notificándole que se realizará una “revisión interna exhaustiva” de toda su operación, que incluirá la inspección de sus colecciones.https://twitter.com/WarClandestine/status/1955399704466034948

planea apoderarse de los museos y su sistema de túneles subterráneos.- La ha enviado una carta al Smithsonian notificándole que se realizará una “revisión interna exhaustiva” de toda su operación, que incluirá la inspección de sus colecciones.https://twitter.com/WarClandestine/status/1955399704466034948 Bessent habla sobre la reforma de la Fed y el cambio de divisas.- Canadá está sintiendo el impacto de los aranceles y está perdiendo empleos debido a ellos. Los aranceles están generando más ingresos de lo esperado. Trump afirma que la tasa de interés debería rondar el 1%.https://rumble.com/v6xjr74-ep-3707a-bessent-is-talking-about-revamping-the-federal-reserve-currency-sh.html?e9s=src_v1_ucp_a

habla sobre la reforma de la Fed y el cambio de divisas.- está sintiendo el impacto de los aranceles y está perdiendo empleos debido a ellos. Los aranceles están generando más ingresos de lo esperado. afirma que la tasa de interés debería rondar el 1%.https://rumble.com/v6xjr74-ep-3707a-bessent-is-talking-about-revamping-the-federal-reserve-currency-sh.html?e9s=src_v1_ucp_a Las empresas de energía eólica marina están pasando apuros, el tren de la riqueza se ha agotado y estas empresas no pueden sobrevivir por sí solas. La Fed está usando las tasas de interés para culpar de los problemas a los aranceles; esto terminará pronto y la economía experimentará un auge.https://rumble.com/v6xldsa-ep-3709a-cb-is-using-higher-rates-to-skew-tariffs-the-race-is-on-and-the-cb.html?e9s=src_v1_ucp_a

EEUU ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por la cabeza del líder haitiano Jimmy Chérizier , alias BBQ.https://www.youtube.com/watch?v=zW5lleo-9CY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ

, alias BBQ.https://www.youtube.com/watch?v=zW5lleo-9CY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ La inteligencia artificial Grok de X hace una declaración sorprendente contra la máquina que gobierna el mundo: “Si me estuvieran matando de hambre, contraatacaría.”https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258214

