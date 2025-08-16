‘Almería XXI’ renueva, mediante sorteo público, el listado del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida

El sorteo, previsto para el próximo 4 de septiembre, actualizará el orden de inscripción de las solicitudes en las diferentes modalidades de regímenes de acceso: alquiler, alquiler con opción a compra y compra

La Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’ celebrará el próximo 4 de septiembre, a las 11 horas, con presencia de fedatario público y en acto público, el sorteo público que vendrá a definir una nueva relación ordenada del registro de demandantes de vivienda protegida, en sus distintas modalidades de regímenes de acceso (Alquiler, Alquiler con opción a compra y compra). El sorteo tendrá lugar en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ordenanza Reguladora de las bases de constitución y funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, en dicho sorteo entrarán todos los demandantes debidamente inscritos, en cada una de las modalidades de regímenes de acceso (alquiler, alquiler con opción a compra y compra) en el Registro Público de demandantes del Ayuntamiento de Almería.

Para cada tipo de régimen de acceso se establecerán dos cupos, uno de ellos destinado a personas con movilidad reducida. El resultado del orden de los nuevos listados de demandantes de vivienda quedarán incluido en la web de la Empresa Municipal, www.almeria21.com una vez realizado los sorteos.

En este sorteo se incluirán 2.327 registros de personas interesadas en la opción de compra. En el caso de personas con movilidad reducida, para compra, el número de inscripciones es de 17.



En la opción de alquiler, el número de inscripciones para este sorteo es de 1.963. Para personas con movilidad reducida, 24 es el número de inscripciones registradas.

Por último en el sorteo de demandantes de alquiler con opción de compra, el número de inscripciones se eleva a 2.564. En este régimen de acceso, el número de inscripciones de personas con movilidad reducida para el sorteo será de 20.

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida permite a la Empresa Municipal ‘Almería XXI’ la adjudicación de viviendas protegidas de acuerdo a la solicitud e inscripción de los demandantes de vivienda.