Detenida en Adra una mujer por estafar 14.500 euros a una persona vulnerable y convaleciente

La autora, mujer de 47 años, aprovechó la confianza y el acceso al domicilio de la víctima para efectuar extracciones de dinero de forma continuada en diferentes cajeros automáticos del municipio mediante el uso de la tarjeta de crédito.

La víctima, mujer de 74 años, tuvo conocimiento de la sustracción, cuando su entidad bancaria le informó que se estaban generando movimientos irregulares y frecuentes en su cuenta

La Guardia Civil insiste en la importancia de proteger las tarjetas bancarias, evitando compartir claves o información sensible con terceras personas, y recomienda comprobar de forma periódica los movimientos registrados en los extractos bancarios.

La Guardia Civil de Almería, en el marco de la operación Wailua, ha procedido el pasado día 8 a la detención en la localidad de Adra de una mujer de 47 años como presunta autora de un delito de estafa, al haber sustraído de manera continuada un total de 14.500 euros de la cuenta bancaria de una vecina de 74 años, a la que había asistido durante un periodo de convalecencia debido a una operación.

La investigación se inició el pasado 21 de julio, cuando la víctima residente en Adra, interpuso denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil tras ser alertada por su entidad bancaria de una merma significativa de fondos en su cuenta corriente. Al comprobar los movimientos, constató que durante varios meses se habían producido extracciones reiteradas de dinero en distintos cajeros automáticos de la localidad sin su autorización.

A partir de la denuncia y de la descripción facilitada por la víctima, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Adra llevó a cabo las primeras comprobaciones, que permitieron verificar que las operaciones habían sido realizadas por una mujer distinta a la titular de la cuenta. Gracias al análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de las entidades bancarias, se consiguió identificar a la persona que efectuaba las retiradas de efectivo.

Las pesquisas permitieron determinar que se trataba de una mujer que había prestado servicios de cuidado a la víctima en el mes de abril, con motivo de una intervención quirúrgica que obligó a la denunciante a permanecer en reposo. Dada su situación de convalecencia y el hecho de residir sola, la víctima contrató los servicios de la ahora detenida para asistirla en las tareas diarias.

Finalizado el periodo de cuidados, la autora mantuvo el contacto con la víctima y continuó visitándola, ganándose su confianza bajo la excusa de colaborar en pequeñas tareas cotidianas, como sacar a pasear a su perro. De este modo, accedía al domicilio y obtenía la tarjeta bancaria, con la que posteriormente realizaba extracciones de efectivo en diferentes cajeros automáticos de la localidad. En varias de estas ocasiones fue captada por las cámaras de seguridad portando al animal de la víctima mientras efectuaba las operaciones fraudulentas.

Una vez recopilados los indicios suficientes, los agentes procedieron a la detención de una mujer de 47 años como autora de un delito de estafa, que ha sido puesta a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Berja. La investigación continúa abierta con el fin de esclarecer si la detenida hubiera podido participar en otras acciones delictivas de similar naturaleza contra personas vulnerables.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en el uso de tarjetas bancarias, evitando facilitar claves o permitir su utilización por terceras personas, y aconseja revisar periódicamente los extractos de las cuentas con el fin de detectar cualquier movimiento irregular. Asimismo, se recomienda comunicar de forma inmediata cualquier anomalía a la entidad bancaria y denunciar los hechos para posibilitar una actuación rápida y eficaz.

Prevención y seguridad a través del Plan Mayor Seguridad

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de la Guardia Civil dentro del Plan Mayor Seguridad, cuyo objetivo es informar y sensibilizar al colectivo de personas mayores sobre problemáticas específicas que pueden afectarles.

Este plan contempla la puesta en marcha de distintas medidas destinadas a mejorar la información que reciben tanto las personas mayores como su entorno, en relación con los riesgos de seguridad que les afectan, así como sobre los recursos que la sociedad pone a su disposición para su protección. Entre estas medidas, se incluye una especial atención y sensibilidad en la tramitación de las denuncias presentadas por este colectivo en casos de hechos delictivos.

Asimismo, la Guardia Civil sigue trabajando en la prevención a través de distintas actividades que se desarrollan en centros oficiales de toda la provincia de Almería, incluidas las localidades del Poniente Almeriense, donde ya se han realizado charlas informativas y está previsto continuar con nuevas sesiones próximamente. Estas jornadas, impartidas por agentes especializados, tienen como objetivo reforzar la seguridad de las personas mayores y prevenir los delitos que con mayor frecuencia afectan a los colectivos más vulnerables.

Consejos de seguridad

En caso de haber sido víctima de un delito de estas características, se aconseja contactar de forma inmediata con la Guardia Civil a través del teléfono 062, facilitando toda la información posible sobre la persona autora del robo, su posible medio de huida y comprobando si falta algún objeto personal.

En la calle.

-Preferentemente Camine por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared.

-Recomendables bolsos de asa o bien que no lleven correa.

-Procure también no hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor y proteja su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones de personas.

-Verifiquen plenamente cualquier propuesta que le ofrezcan por la calle por muy ventajosa que le parezca, ante la posibilidad de que sea una estafa.

En sus viajes.

-Lleve consigo su documentación personal. Procure Mantener siempre vigilado su equipaje y pertenencias personales.

-Verifique convenientemente personas ajenas que se hagan cargo de sus maletas y que no estén debidamente acreditadas.

-No se recomienda llevar maletas o bolsos de personas que no conozca.

En su domicilio.

-Realice las verificaciones oportunas antes de abrir la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas.

-Si no tiene mirilla, es conveniente instalar una. Realice las verificaciones oportunas de quien llame a su puerta ofreciéndole la venta de cualquier cosa o que diga que representa a un organismo público o asociación humanitaria. El delincuente utilizará cualquier excusa para entrar en su casa.

-Cerciórese de los servicios técnicos, en caso de que no hayan sido llamados previamente por usted o su familia. Identifique mediante llamadas a los centros oficiales a los empleados que, aún con su autorización, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio.

En el Banco.

-Si tiene que utilizar un cajero automático, no lleve anotadas las claves de sus tarjetas. Procure memorizarlas.

-Vigile siempre los alrededores y no realice ostentación de dinero en público.

-Procure ir acompañado cuando tenga que firmar documentos, realizar cobros o pagos de cierta importancia.

Por Internet.

-No confíe de supuestos mensajes de su banco en los que le soliciten sus claves secretas o los números de sus tarjetas bancarias.

-No realice compras en páginas que no le garantizan la seguridad de sus datos.

-Sea precavido con su perfil y datos personales al acceder a redes sociales.

-Verifique plenamente las grandes ofertas en internet.

Información web

Puede obtener más información a través de la Web del Ministerio del Interior:https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-mayor-seguridad/

En la página web la Guardia Civil ofrece más consejos de seguridad al colectivo de personas mayores, en el siguiente enlace:

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/mayores.html

https://www.youtube.com/watch?v=RgItOxpseqc (lenguaje de signos)