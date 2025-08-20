La Asociación Española Contra el Cáncer y el Ayuntamiento celebran el domingo la VI Carrera ‘Abrucena en marcha contra el cáncer’

La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, y el alcalde, Ismael Gil, invitan a toda la comarca a participar de una propuesta de convivencia “para promover la vida saludable”

Por sexto año, la localidad de Abrucena recibirá este domingo, 24 de agosto, una nueva edición de de la carrera popular solidaria ‘Abrucena en marcha contra el cáncer’. Una cita que se ha convertido ya en un clásico en la comarca del Río Nacimiento y que ha sido presentada hoy por la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, y el alcalde de la localidad, Ismael Gil.

Después de rozar las doscientas inscripciones el pasado 2024, las previsiones son optimistas y los organizadores esperan rebasar la cifra gracias a una combinación infalible: “promovemos la concienciación hacia una vida saludable y lo hacemos además con un itinerario urbano –que se puede realizar tanto corriendo como andando- con todo el encanto de Abrucena, apto para todas las edades y que reúne a pequeños, mayores… Familias al completo”, explica Magdalena Cantero.

El alcalde recuerda que “es una iniciativa que tuve cuando no ostentaba ningún cargo público, pensando qué hacer para apoyar a la Asociación, y desde que soy alcalde continúo con la prueba y quiero invitar a todos los almerienses de la comarca a que se sumen a esta iniciativa y que vengan a Abrucena a pasar un domingo tranquilo, en familia y con ese componente solidario y de concienciación”.

La carrera o itinerario a pie, de tan solo dos kilómetros y apto para cualquier forma física, se celebrará a las 7 de la tarde, y se ha enmarca en la Semana del Deporte de esta localidad situada en la falda norte de Sierra Nevada.

Por su parte, Magdalena Cantero ha agradecido al alcalde de Abrucena la iniciativa. “Abrucena es un municipio muy comprometido con la Asociación Española Contra el Cáncer, y quiero resaltar que es de los primeros municipios de la provincia que firmó hace ya tres años el convenio para convertirse en un Espacio Sin Humo para proteger a los menores y toda la población sobre los peligros del humo del tabaco. Esta iniciativa nos aporta una ayuda económica y nos permite concienciar sobre la prevención del cáncer. Preocuparse de mantener sana a su población debe ser el principal objetivo de cualquier alcalde, y en el que caso de Ismael Gil me consta que está muy comprometido con la prevención, por lo que quiero felicitarle”. Por último, Magdalena Cantero ha recordado que el cáncer es la primera causa de muerte hoy en día y existe en la actualidad 12.000 almerienses que están luchando frente a esta enfermedad.

Ismael Gil concluye subrayando que “la prevención del cáncer es una lucha que afrontamos todos juntos, y ésta es la sexta edición donde además de colaborar con la inscripción o donativos, se da visibilidad a la enfermedad. Desde Abrucena tratamos de luchar con nuestros recursos y lo más interesante es que se juntan familias, desde la abuela al nieto, donde todo el mundo compartimos esta carrera, una marcha tranquila, en la que todo el mundo disfruta y se conciencia”.

En la organización de la actividad se ha implicado especialmente la Junta Local de la Asociación en Abrucena. Se puede colaborar con la inscripción, de 10 euros, o un donativo de 5 euros si por cualquier causa no se puede realizar la marcha pero se quiere apoyar la causa. Más información, en el teléfono 666 07 54 74.

Deporte y salud siempre de la mano, un binomio al que habría le sienta como un guante el complemento de ‘solidaridad’. Sobrados motivos para disfrutar del domingo en Abrucena.

