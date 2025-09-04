Detenido en Roquetas de Mar el autor de un delito de detención ilegal fugado desde 2022

Los hechos ocurrieron en Roquetas de Mar en octubre de 2022, cuando en autor detiene a un vehículo amenazando al conductor con una supuesta pistola y le obliga a circular hasta una zona alejada de la localidad donde le sustrae el teléfono móvil y 150 euros

La localización del autor se esclarece gracias a que la víctima, los reconoce casi 3 años después de que sucedieran los hechos a través de una fotografía de una red social

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, el pasado día 29, detuvo al autor de un delito de detención ilegal y otro de robo con violencia, cometido en 2022 en Roquetas de Mar (Almería).

La investigación se inició en octubre de 2022, a raíz de la denuncia presentada por la víctima, donde pone en conocimiento de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, que cuando circulaba con su vehículo, dos personas la obligan a detenerse,amenazándola una de ellas con una supuesta pistola y la otracon un cuchillo, se introducen en el turismo yla obligana circular hasta una zona alejada de la localidad, momento en el que antes de abandonar el vehículo la sustraen el teléfono móvil y 150 euros en efectivo.

El personal de la Guardia Civil del Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas de Mar (Almería), abre la investigación recogiendo todos los indicios posibles del vehículo, tomando declaración a la víctima, donde se lleva a cabo un reconocimiento fotográfico, y solicitando la ubicación del teléfono móvil sustraído, para poder llegar a la identificación del autor. Quedando la investigación abierta hasta la obtención de nuevos indicios.

El pasado día 23 de agosto, la víctima se pone nuevamente en contacto con el personal de la investigación, donde comunica a los agentes que, a través de una fotografía de una red social ha reconocido a uno de los autores (el que porta el arma). De manera que permite al personal de la Guardia Civil, llevar a cabo nuevas averiguaciones hasta lograr la plena identificación del autor y su posterior localización.

Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha detenido al autor de un delito de detención ilegal y otro de robo con violencia, cometido en la localidad de Roquetas de Mar (Almería) en octubre del año 2022. La investigación continúa abierta a la estera de localizar al segundo autor.