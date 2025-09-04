La Empresa Municipal ‘Almería XXI’ renueva mediante sorteo el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida

Queda así actualizado el orden de inscripción de las solicitudes en las modalidades de alquiler, compra y alquiler con opción a compra

La Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’ ha celebrado hoy el sorteo público para la renovación del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente y con la presencia de fedatario público.Este procedimiento ha permitido ordenar de nuevo la relación de solicitantes inscritos en las diferentes modalidades de acceso a vivienda protegida: alquiler, alquiler con opción a compra y compra. En cada régimen se han establecido dos cupos, uno de ellos reservado a personas con movilidad reducida.Los resultados del sorteo estarán disponibles en la página web oficial de la Empresa Municipal: www.almeria21.com.Datos del sorteo



• Compra: 2.328 inscripciones, de las cuales 17 corresponden a personas con movilidad reducida.

• Alquiler: 1.963 inscripciones, de las cuales 25 corresponden a personas con movilidad reducida.

• Alquiler con opción a compra: 2.565 inscripciones, de las cuales 21 corresponden a personas con movilidad reducida.





El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida constituye la herramienta que permite a ‘Almería XXI’ gestionar y adjudicar las viviendas disponibles, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los criterios de acceso establecidos.