Detenidos los cuatro autores que cometieron diferentes robos en el interior de varias viviendas en la comarca del Almanzora

Estas actuaciones, se inician a raíz de los diferentes robos cometidos, desde el mes de agosto en la Cuenca del Almanzora

Las diferentes intervenciones se han saldado con la detención de cuatro personas, que habían sustraído más de 4.000 euros en efectivo y 6.000 euros en efectos

Personaldel Puesto de Albox, ha realizado una meticulosa investigación con motivo de las investigaciones policiales y controles operativos, sumando a la labor de análisis de la información e inteligencia básica, tras la continua adquisición de información acerca de los robos acaecidos y manifestaciones de perjudicados y testigos descritas en las correspondientes denuncias.

Una vez que el personal de la Guardia Civil encargado de la investigación recopila los indicios necesarios, comprueban que el modus operandi en todo el robo llevan un patrón común. Lo que hace sospechar de que la autoría corresponde a los mismos autores.

De las distintas indagaciones realizadas, se obtiene las identidades de los autores, a través de diferentes medios tecnológicos y posteriormente los propios reconocimientos de las víctimas. Lo que lleva a organizar diferentes operativos de búsqueda para su localización y detención.

La colaboración ciudadana, unida al trabajo de la Guardia Civil, sigue siendo clave para mantener la seguridad, para prevenir y esclarecer los delitos en los municipios del valle del Almanzora.

Como resultado de estas actuaciones, La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha esclarecido siete delitos y ha detenido a cuatro personas, vecinos las localidades almerienses de Olula del Río y Fines, como supuestos autores de delitos de robo con fuerza en las cosas, un delito de resistencia y desobediencia, un delito continuado de amenazas y un delito de daños.

Tanto las diligencias instruidas por la Guardia Civil como los detenidos, son puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena plaza Nº. 1. (Almería)