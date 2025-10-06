La Policía Local de Huércal-Overa reconoce la labor de varios de sus agentes y de Ginés Martínez Aragón en la celebración de los Ángeles Custodios

Patricia López Rojas

En el acto se hizo también entrega de los reconocimientos a las personas y empresas que han colaborado para hacer realidad el V Desafío Ángeles Custodios

HUÉRCAL-OVERA 06/10/25. El Ayuntamiento de Huércal-Overa conmemoró ayer el Día de los Patronos de la Policía Local, los Ángeles Custodios, con la Santa Misa y el acto institucional con la entrega de la Medalla a la Permanencia a los agentes Jerónimo Asensio, Patricio Egea y Agustín García. Así mismo, se hizo entrega de la Medalla de La Policía Local a título póstumo a Ginés Martínez Aragón.

El Teatro Villa de Huércal-Overa acogió este acto en el que se contó con la presencia del alcalde, Domingo Fernández, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Viseras, el subinspector Jefe de la Policía Local, Cristóbal Artero, concejales de la Corporación Municipal, autoridades de los municipios de la comarca, autoridades militares, civiles, elesiásticas, y una amplia representación de la sociedad huercalense.

El alcalde, Domingo Fernández, destacó la dedicación y la constancia de los tres agentes que “cumplen una efeméride muy especial, concedemos la Medalla por 25 años de servicio a los agentes Jerónimo, Patricio y Agustín. Veinticinco años de servicio no se cumplen sin una profesionalidad extraordinaria, sin constancia y sin una dedicación que va más allá del estricto deber policial. Sois un pilar de esta institución, un espejo en el que las nuevas generaciones deben mirarse. Gracias por un cuarto de siglo de servicio a Huércal-Overa”.

Fernández tuvo también unas palabra de recuerdo para Ginés Martínez Aragón a quien se le concedió la Medalla de la Policía Local a título póstumo por su labor de difusión a los distintos actos de la policía desde su página”.

El V Desafío Ángeles Custodios también tuvo especial protagonismo con la donación a Argar Almería de 8.950€ y un reconocimiento a todos los que hacen posible esta prueba. Con una mención especial a Raquel Camacho, Patricia Torreño y Daniel Risueño por su esfuerzo y superar barreras en esta cita.