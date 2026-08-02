El Himno de la Ciudad de Almería emociona en su reestreno sinfónico, durante el concierto de la orquesta del FIMSAL

El Festival Internacional de Música de Sorbas ofrece una actuación en el Auditorio, con el tenor Juan de Dios Mateos, el Coro Provincial de Almería, el Grupo Almenara y el concejal de Cultura, Diego Cruz

Brillante y emocionante. El Auditorio Municipal Maestro Padilla ha acogido este domingo una de las citas más especiales del Festival Internacional de Música de Sorbas-Almería (FIMSAL), con un concierto extraordinario que ha tenido como momento culminante el reestreno sinfónico del Himno Oficial de la Ciudad de Almería, una interpretación que ha sido respondida con los aplausos del público y que ha servido para poner en valor uno de los principales símbolos musicales de la capital.

La Orquesta del FIMSAL 2026, integrada por jóvenes intérpretes y profesores procedentes de diferentes países, ha sido la gran protagonista de una mañana en la que la música se ha convertido en un lenguaje universal al servicio del patrimonio cultural almeriense. El festival vuelve a demostrar así su capacidad para reunir talento internacional y proyectarlo sobre los escenarios de la provincia, favoreciendo el intercambio artístico y consolidando a Almería como un punto de encuentro para la excelencia musical.

El concierto, celebrado bajo el lema ‘A la Ciudad de Almería’, ha contado con la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, y ha reunido sobre el escenario a destacados artistas y formaciones de la provincia. Junto a la orquesta han participado en la interpretación del Himno de la Ciudad de Almería el tenor Juan de Dios Mateos, el Coro Provincial de Almería y el Grupo Almenara. Además, el concejal de Cultura, Diego Cruz, en su conocida faceta de cantante, ha interpretado dos temas con la Orquesta del FIMSAL.

El reestreno sinfónico del Himno Oficial de la Ciudad de Almería ha constituido el momento más significativo del concierto. La nueva versión orquestal ha permitido redescubrir la obra con una mayor riqueza sonora y una dimensión artística que realza su valor como parte del legado cultural almeriense.

Más allá del homenaje a la capital, el concierto ha vuelto a reflejar la esencia de FIMSAL, un festival que apuesta por la formación, la convivencia y el intercambio entre músicos de distintos países. Durante estos días, estudiantes y profesores internacionales comparten clases magistrales, conciertos y actividades culturales en Sorbas y otros municipios de la provincia, convirtiendo la música en un vehículo de encuentro entre culturas y en un motor de promoción del territorio.

Con esta cita en el Auditorio Maestro Padilla, el Festival Internacional de Música de Sorbas reafirma su vocación de acercar la música clásica a todos los públicos, impulsar el talento joven y fortalecer la programación cultural de Almería y provincia mediante propuestas que combinan excelencia artística, participación institucional y compromiso con el patrimonio musical almeriense.

La programación de FIMSAL comenzó el 27 de julio y se extenderá hasta el 4 de agosto con conciertos en Lucainena de las Torres, Sorbas y el Teatro de Sorbas, donde el martes se pondrá el broche final a una edición marcada por la calidad artística, la dimensión internacional de sus participantes y su carácter solidario a beneficio de los afectados por el reciente incendio en Los Gallardos y Bédar.

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