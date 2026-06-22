El filósofo televisivo David Pastor Vico protagoniza en Almería una llamada a ‘humanizar la deshumanización’

La Asociación Española Contra el Cáncer y la UAL organizan un curso de verano sobre esta temática el 10 de julio en el Círculo Mercantil, que también contará con la participación del catedrático de Teología Gonzalo Tejerina

Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación, afirma que “plantearemos una reflexión de fondo sobre el modo en que la sociedad afronta la enfermedad, la vulnerabilidad, la soledad y los cuidados”

La Universidad de Almería y la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería vuelven a unir esfuerzos este verano en una nueva propuesta académica y social de alto calado humanista. El próximo 10 de julio, de 9:30 a 14:00 h., el Círculo Mercantil de Almería acogerá el encuentro de líderes ‘Humanizar la deshumanización’, un curso de verano, codirigido por el vicerrector Gabriel Aguilera y la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, que plantea una reflexión de fondo sobre el modo en que la sociedad contemporánea afronta la enfermedad, la vulnerabilidad, la soledad y los cuidados.

Sobre esa idea pivotará un programa que reunirá a dos voces de reconocido prestigio en el ámbito del pensamiento, la teología y la divulgación, en una clara llamada a humanizar la deshumanización. Por un lado, participará David Pastor Vico, filósofo, escritor y comunicador, una de las figuras más visibles de la divulgación filosófica en español y con presencia habitual en programas de televisión. Vinculado al ámbito de la ética de la comunicación y el pensamiento crítico, David Pastor Vico ha desarrollado una intensa trayectoria como conferenciante y docente, con una proyección que trasciende la universidad y alcanza también los medios de comunicación y los grandes foros de debate social. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y es autor de títulos de amplia difusión. Su trabajo insiste en la necesidad de repensar la convivencia desde la confianza, la responsabilidad y una crítica profunda a las formas contemporáneas de aislamiento y desafección.

Junto a él intervendrá Gonzalo Tejerina Arias, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, una de las voces de referencia en el campo de la teología y la reflexión sobre la condición humana desde la tradición cristiana. Su trayectoria académica y su prestigio intelectual lo sitúan como un interlocutor de especial interés para un curso que quiere tender puentes entre la reflexión filosófica, la dimensión espiritual del cuidado y los desafíos éticos del presente. Gonzalo Tejerina aportará una mirada de profundidad sobre la dignidad de la persona, el sentido de la vulnerabilidad y la necesidad de una cultura del acompañamiento frente a la lógica de la despersonalización.

La iniciativa constituye además el segundo curso de verano que coorganiza la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería junto a la Universidad de Almería, consolidando una línea de colaboración que sitúa en el centro la salud, el acompañamiento y la dignidad de las personas. En esta ocasión, el programa propone una mirada transversal entre la filosofía, la antropología y la teología, para abordar una pregunta de plena actualidad: cómo recuperar lo humano en un tiempo protagonizado por la prisa, la hiperconectividad, el aislamiento y la reducción de las personas a datos, diagnósticos o cifras.

El título del curso, ‘Humanizar la deshumanización’, parte de una paradoja deliberada. Como explica Magdalena Cantero, en una época que ha multiplicado las capacidades técnicas, científicas y comunicativas, persiste al mismo tiempo el riesgo de vaciar de rostro, tiempo y escucha la relación con el otro. Humanizar la deshumanización significa, precisamente, reivindicar el valor de la fragilidad, la compasión, la cercanía y la comunidad frente a la lógica de la eficiencia, la indiferencia o el hiperindividualismo. Significa recordar que la vida no es un engranaje abstracto, sino una realidad vulnerable que necesita cuidado, reconocimiento y sentido, especialmente en contextos como la enfermedad, el duelo o la soledad”.

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, destaca el valor de esta nueva colaboración con la Universidad de Almería y el sentido de un curso que conecta directamente con la misión de la entidad: “Desde la Asociación Española Contra el Cáncer trabajamos cada día para que ninguna persona que haya sido diagnosticada con cáncer se sienta sola, y por eso creemos que humanizar no es un concepto abstracto, sino una forma concreta de cuidar, acompañar y reconocer la dignidad de cada paciente y de cada familia. Este curso nos brinda la oportunidad de abrir una reflexión necesaria sobre cómo queremos relacionarnos con la enfermedad, con la vulnerabilidad y con quienes más nos necesitan”.

Con formato de encuentro de líderes, ‘Humanizar la deshumanización’ se enmarca en la programación de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería y aspira a convocar tanto a profesionales del ámbito sanitario y social como a estudiantes, docentes, voluntariado y ciudadanía interesada en reflexionar sobre salud, ética y sociedad. La propuesta se presenta así como un espacio de pensamiento compartido para detenerse, escuchar y repensar los vínculos humanos en un momento en el que la tecnología y la velocidad no siempre van acompañadas de una mayor cercanía.

Las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción a través de la web de Cursos de Verano de la Universidad de Almería, en el siguiente enlace https://www.ual.es/estudios/cursos-verano/oferta-de-cursos/curso/069FEC90-1948-11F1-8F28-957841C32F61

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