Doce mujeres con discapacidad participarán en el nuevo programa de ‘mentoring’ del Foro Mujer y Sociedad

La asociación promueve esta iniciativa que cuenta con la participación de FAAM y la Asociación Luna, la colaboración del Área de Familia, Inclusión e Igualdad y Diputación Provincial y el aval de la Universidad de Almería

El Espacio Alma recibió ayer la puesta de largo de un nuevo programa de ‘mentoring’ para mujeres con discapacidad. Una iniciativa puesta en marcha por la asociación Foro Mujer y Sociedad, que contará con la participación de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) y la Asociación Luna, y que cuenta con la colaboración del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería y el área de Igualdad y Familia de la Diputación Provincial, además de tener el aval del reconocimiento de la OTRI de la Universidad de Almería como una experiencia de éxito transferible, con impacto social y potencial de aplicación en distintos contextos.

El programa se lleva a cabo con el Foro y con FAAM. Está dirigido a doce mujeres con diferentes capacidades, pertenecientes a la Asociación Luna. El Foro Mujer y Sociedad aporta doce mentoras senior, formadas en una metodología específica para desarrollar un proceso de mentoring orientado al crecimiento personal de la mentorizada. Se desarrollará mediante una relación individual mentora–mentorizada, a lo largo de cinco sesiones durante los meses de marzo, abril y mayo.

La concejala del área de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, destacó en su presentación “el excelente trabajo de Foro Mujer y Sociedad, una entidad que entiende la igualdad desde una visión integral, donde la mujer puede desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de su vida: familiar, profesional y social. Esa mirada completa es clave para construir una sociedad más justa y equilibrada y comparte los objetivos del Ayuntamiento de Almería. Y, por supuesto, mi agradecimiento a FAAM y a la asociación Luna por su implicación, por su compromiso constante con las mujeres con discapacidad y por hacer posible que este programa sea hoy una realidad en nuestra ciudad”.

La diputada de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, señaló que “este programa de mentoring representa una herramienta de transformación social, que acompaña y empodera a mujeres con discapacidad para que desarrollen su talento y alcancen nuevas oportunidades personales y profesionales”. En este sentido, Lorena Nieto ha subrayado que “desde la Diputación de Almería vamos a seguir impulsando y respaldando iniciativas que rompan barreras y que generen igualdad de oportunidades entre todos los almerienses vivan donde vivan”.

Desde la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), su gerente, Isabal Valdés afirmó que “valoramos muy positivamente la firma de este convenio con la Asociación Foro Mujer y Sociedad, que nos permite impulsar un programa de mentoring dirigido a mujeres con discapacidad. El valor diferencial de esta iniciativa reside en el acompañamiento individualizado por parte de mentoras profesionales senior y voluntarias, procedentes de distintos ámbitos como la medicina, el derecho, la ingeniería o la empresa, que aportan no solo su conocimiento, sino también su experiencia vital. A través del programa acompañamos a 12 mujeres en un proceso de crecimiento personal y profesional que pone el foco en su autonomía y en su capacidad para construir su propio proyecto de vida”.

María Jesús Pérez, presidenta de la Asociación Luna, Rosario Ruiz, presidenta del Foro Mujer y Sociedad, y María José Dávila, directora del programa Mentoring Foro MS dieron la bienvenida a las nuevas participantes de esta iniciativa que “constituye una oportunidad de desarrollo personal y social que contribuye a reducir desigualdades y a generar vidas más dignas, autónomas y llenas de sentido”, como apuntó Rosario Ruiz.

En sus exposiciones detallaron que los principios clave del proceso de Mentoring pasa por establecer una relación de confianza con diálogo estructurado entre mentora y mentorizada, realizar un enfoque en capacidades, sobre el desarrollo del propósito vital y de habilidades para afrontar nuevos retos y subrayando ese compromiso social, al estar orientado especialmente a mujeres con discapacidad que a veces también conlleva un riesgo de exclusión.

El programa incluye cinco sesiones individualizadas desde el 20 de marzo al 25 de mayo y una puesta en común y clausura el 9 de junio.