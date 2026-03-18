Minuto de silencio por las tres últimas mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presidido el minuto de silencio celebrado esta mañana en señal de condena por los tres últimos asesinatos por violencia de género en las provincias de Burgos, Cantabria y Huesca. La jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Loly Cruz, junto a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y empleados públicos de la Subdelegación, han participado en este acto de repulsa por las últimas víctimas mortales asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Con la confirmación de estos últimos tres casos son ya 13 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de este año 2026. Desde 2003, son ya 1.356 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género. Desde 2013, son 67 los niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su madre y 514 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.