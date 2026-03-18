El Magar CB La Mojonera brilla en el CADEBA 2026: Orgullo de Almería en Punta Umbría

El Magar CB La Mojonera ha vuelto a demostrar por qué es el referente actual del baloncesto femenino en la provincia de Almería. Tras proclamarse campeón provincial invicto por segundo año consecutivo, el conjunto dirigido por Xavi Maldonado se desplazó hasta la costa onubense para medirse a las mejores canteras de Andalucía en el CADEBA Junior Femenino 2026.

Una fase de grupos de máximo nivel

Encuadradas en un grupo exigente, las mojoneras llevaron el nombre de su municipio con orgullo en los pabellones Hernández Albarracín y Gil Hernández de Punta Umbría. El calendario de competición las enfrentó a rivales de gran entidad:

Debut de garra: El torneo comenzó el martes 10 de marzo con un intenso duelo ante el anfitrión La Palma (Huelva) , donde las almerienses demostraron la competitividad que las caracteriza.

El torneo comenzó el martes 10 de marzo con un intenso duelo ante el anfitrión , donde las almerienses demostraron la competitividad que las caracteriza. Duelo de estrategias: El miércoles 11 midieron fuerzas contra el CB Andújar (Jaén) , un partido marcado por la intensidad física y la lucha en la pintura.

El miércoles 11 midieron fuerzas contra el , un partido marcado por la intensidad física y la lucha en la pintura. Cierre de altura: La fase de grupos concluyó el jueves 12 ante el Fundación Granada, uno de los cocos de la competición que terminó siendo finalista del torneo.

El ADN del equipo: «Lucha, garra y entrega»

A pesar de la dureza de un campeonato que reúne a los 16 mejores equipos de la comunidad, el CB La Mojonera mantuvo su identidad. Con una plantilla que mezcla jugadoras con experiencia en estas lides y jóvenes talentos que vienen empujando fuerte, el equipo mostró su mejor versión colectiva. El equipo compitió como nunca ante el equipo de Cordoba CB que finalmente sería el equipo campeón del Torneo. Las jugadoras mojoneras y cuerpo técnico puede estar muy orgullosos del campeonato realizado en el cual se contó con el apoyo del alcalde de La Mojonera José Miguel Hernández, el concejal de deportes Ángel Morales y el coordinador de deportes Juan Carlos Garcái además de las familias de las jugadoras que no dejaron de animar al equipo en ningún momento.

Desde el club se quiere felicitar a esta generación de jugadoras, que han hecho historia en el club y que seguirán siendo referentes para todas las jugadoras más jóvenes del club.