Dos empresas optan a las obras de mejora del entorno de los Torreones de la muralla medieval en Pescadería



El proyecto, con una inversión de 249.815 euros, contempla la reurbanización y adecuación paisajística de más de 1.300 metros cuadrados junto a un Bien de Interés Cultural

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, las empresas ‘Albaida Infraestructuras’ y ‘Odysma SL’ se postulan para la adjudicación del contrato de urbanización y mejora del entorno de los Torreones de la muralla medieval, en el barrio de Pescadería. La mesa de contratación, convocada en su primera reunión para el día de hoy, analizará ahora las propuestas técnicas y económicas presentadas por ambas empresas, conforme al procedimiento administrativo de licitación establecido para este proyecto.



La actuación, licitada por el Ayuntamiento de Almería, incluye trabajos de limpieza, acondicionamiento, regeneración paisajística y creación de zonas verdes, con el objetivo de recuperar el valor ambiental y patrimonial de la zona. El ámbito de intervención en este caso se sitúa junto a los Torreones y restos de la muralla medieval, declarados Bien de Interés Cultural e incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Una inversión con impacto social

Esta iniciativa se enmarca en el programa de subvenciones para la regeneración y renovación urbana promovido por la Junta de Andalucía, que contempla una inversión global superior a tres millones de euros. Entre las actuaciones ya en marcha destacan la rehabilitación del edificio de El Patio (1.887.748,38 euros) y la mejora de 40 viviendas municipales en la calle Estrella Polar (1,3 millones de euros).

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Eloísa Cabrera, ha destacado que se trata de “una actuación que no solo mejora el entorno urbano, sino que además protege y pone en valor un bien patrimonial de enorme relevancia histórica para la ciudad”.

De manera complementaria, la Junta de Andalucía llevará a cabo la restauración y consolidación de los torreones y lienzos de la muralla medieval, afectados por humedades y pérdida de materiales originales, reforzando así el compromiso conjunto con la revitalización del barrio de Pescadería y la conservación del legado histórico de Almería.