septiembre 16, 2025 11:00 am

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana miércoles, 17 de septiembre, de 20.00 a 22.00 horas, debido a una manifestación con el siguiente recorrido: salida desde la Plaza de las Velas, zona peatonal de la Avda. Federico García Lorca hasta Rambla Obispo Orberá, Puerta de Purchena, Paseo de Almería hasta calle Castelar, Plaza de San Pedro, Siloy, Real, hasta la Fuente de los Peces y por el Parque Nicolás Salmerón de nuevo hasta la Plaza de las Velas.

