El Ayuntamiento adjudica la redacción del proyecto de reforma integral de la Plaza de la Iglesia y calles adyacentes en Cabo de Gata

Con este proyecto, el Consistorio viene a definir las actuaciones a ejecutar sobre esta zona principal del barrio al objeto de mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad

Además, en Junta de Gobierno Local, el Consistorio aprueba la concesión de una subvención de 140.000 euros a la Asociación Cultural Orquesta Ciudad de Almería para el desarrollo del proyecto ‘OCAL 2025’

El Ayuntamiento de Almería, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la adjudicación del contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto, dirección facultativa y responsable del contrato de las obras de reforma integral de la Plaza de la Iglesia y las calles Iglesia de Cabo de Gata, La Estrella de Mar, Chozas y Las Barcas, situadas en la barriada de San Miguel de Cabo de Gata.



El contrato ha sido adjudicado a la mercantil Ordaz Arquitectura S.L.P., por un importe total de 31.535,02 euros, tras el proceso de licitación al que concurrieron cinco ofertas. El presupuesto base de licitación era de 39.418,75 euros y el plazo de ejecución para la redacción del proyecto es de tres meses.



Esta actuación afectará a un ámbito de casi 11.000 metros cuadrados, comprendiendo la Plaza de la Iglesia y las calles mencionadas. El proyecto definirá una reordenación integral del espacio público, con la creación de una plataforma única, la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la accesibilidad y la movilidad peatonal, así como la renovación del alumbrado público y ornamental, la implantación de nuevas zonas verdes y la redefinición del sistema de evacuación de aguas y saneamiento.

La portavoz del Equipo de Gobierno y concejala del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, ha destacado que esta intervención “responde al compromiso municipal de actuar en todos los barrios de la ciudad y poner en valor la barriada de Cabo de Gata”, subrayando que “esta actuación contribuirá a mejorar la calidad del espacio urbano, facilitando la movilidad peatonal y reforzando el atractivo turístico, comercial y residencial de la zona”.



Esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta del Ayuntamiento para la mejora de los espacios públicos en todo el término municipal y se suma a otras actuaciones ya ejecutadas en Cabo de Gata, como la remodelación del entorno del Mercado, con una inversión superior a 600.000 euros.

Subvención OCAL

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado también la concesión de una subvención nominativa directa a la Asociación Cultural Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), por un importe de 140.000 euros, destinada a la realización del proyecto ‘OCAL 2025’.

Esta ayuda se enmarca en el convenio anual que ambas entidades suscriben, y tiene como objetivo respaldar el desarrollo de las actividades promovidas por la OCAL, considerada el proyecto musical de mayor envergadura de la ciudad. Su labor no solo destaca por su excelencia artística, sino también por su compromiso con la difusión de la música clásica y su vocación educativa a través de las orquestas infantil y juvenil.

El proyecto ‘OCAL 2025’ ofrece una programación cultural de alta calidad, estrechamente vinculada a Almería, acercando las obras de grandes compositores a todos los públicos mediante formatos diversos: conciertos familiares, actividades escolares, colaboraciones con músicos de prestigio internacional, entre otros.

Además, impulsa la formación integral de niños, niñas y adolescentes mediante el trabajo de la Orquesta Infantil de Almería y la Orquesta Juvenil de Almería, fomentando valores como el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo.

De esta forma y a través de este convenio el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el fomento de la cultura y el apoyo a iniciativas que, como esta, enriquecen la vida cultural de la ciudad y contribuyen al desarrollo educativo de sus jóvenes.