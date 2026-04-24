Puesta de largo de la Unidad de Caballería de la Policía Local con motivo del XIX Congreso de la AJDEPLA, celebrado en El Toyo 

La alcaldesa inaugura este encuentro que acoge el Palacio de Congresos y Exposiciones en el que participan, hoy y mañana, más de un centenar de mandos de las diferentes jefaturas andaluzas de la Policía Local

La Unidad de Caballería de la Policía Local de Almería ya se ha incorporado y este viernes ha prestado servicio en las inmediaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata–Ciudad de Almería, en El Toyo, donde se está celebrado el XIX Congreso de la Asociación de Jefes/as y Directivos/as de las Policías Locales de Andalucía (AJDEPLA), un encuentro que reúne a más de un centenar de mandos de las diferentes jefaturas de las ocho provincias andaluzas.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, que ha dado la bienvenida a los participantes en este congreso, ha destacado “el avance” que supone para el cuerpo policial esta nueva unidad formada por cuatro caballos (dos por turno) “para las actuaciones en los grandes eventos de la ciudad como pueden ser la Feria, la Romería de Torregarcía, Semana Santa y otras celebraciones como los grandes festivales de música o partidos de fútbol”.

Una unidad que se suma a la canina, puesta en marcha el año pasado, “y que refuerza el compromiso municipal por dotar a nuestra Policía Local de más y mejores medios para que los almerienses se sientan seguros en cualquier circunstancia”, ha añadido Vázquez.

Respecto al congreso, la alcaldesa ha destacado que la AJDEPLA es una asociación que “es un pilar fundamental para el municipalismo. Agrupar a más de 400 profesionales para unificar criterios, investigar, formar y defender los intereses del colectivo no es solo un acierto; es una necesidad estratégica para modernizar y homogeneizar el servicio policial en todos nuestros pueblos y ciudades”.

A su juicio, la Policía Local “es el reflejo de la gestión de la ciudad. Por eso, mi compromiso y el del resto de alcaldes y alcaldesas de Andalucía es escucharles, apoyarles y trabajar codo con codo para ofrecer cada día más seguridad, más protección y más respuestas a los ciudadanos”.

En este sentido, la regidora almeriense ha destacado la importancia del desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Policías Locales de Andalucía, “una norma consensuada y crucial para modernizar nuestros cuerpos. Desde aquí, apoyamos la solicitud de máxima celeridad para dotarles de los medios técnicos y humanos que su trabajo exige y que su seguridad merece”, ha concluido.

Condecoraciones

En la primera jornada del día 24 han recibido la Medalla al Mérito con distintivo Blanco de las Policías Locales de Andalucía, AJDEPLA, la directora de la IESPA, Asunción Grávalos; el jefe de Servicio de Coordinación de las Policías Locales de la Junta de Andalucía, Francisco Nebrera; el coronel, Juan Rodríguez Claudio, ex subdirector de emergencias de Andalucía; el presidente de AJDEPLA, Juan Ferrer; y el jefe de la Policía Local de Roquetas de Mar, Miguel Ángel López Rivas. Además, han sido condecorados una treintena de jefes y mandos de la Policía Local que han destacado por sus servicios policiales y también por los años de pertenencia y lealtad a esta asociación.

La Junta Directiva de AJDEPLA ha querido reconocer la labor y el esfuerzo de su presidente Juan Ferrer Medina, con esta condecoración que ha recibido con emoción y gratitud y que ha definido como “un inigualable símbolo de unión que muestra la fortaleza de la Asociación que trabaja unida por mismo fin”.

En su intervención, el presidente Ferrer, ha agradecido a las administraciones su respaldo situando a las policías locales como “una pieza clave en la seguridad y bienestar de los ciudadanos” y ha resaltado la “necesidad urgente de modificar la obsoleta Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, hecha hace 40 años, dista mucho de la realidad que se viven en nuestros municipios donde las Policías Locales asumen cada vez más competencias que las recogidas en la propia Ley”. Para concluir ha recordado a los mandos presentes la importancia de estar cerca de nuestros ciudadanos ya que, como dijo nuestro presidente de la Junta de Andalucía, tengamos siempre presente que “las policías locales somos la humanidad uniformada”.

Por su parte, el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha puesto en valor que hayan elegido Almería para este encuentro: “La seguridad es la columna vertebral de nuestra sociedad. No puede haber libertad, ni desarrollo económico, ni calidad de vida si nuestros vecinos no se sienten seguros en sus calles. En este escenario, la Policía Local es un elemento esencial. Sois la policía de proximidad, los primeros en llegar y los que mejor conocen la realidad de cada barrio y cada municipio. Por eso, vuestro bienestar y vuestra dotación técnica redunda de forma directa en el bienestar de todos los almerienses y andaluces”.

En este sentido, ha elogiado la colaboración que se ha mantenido con la Policía Local para implementar una APP que ha sido replicada en todo el país para la coordinación de los cuerpos policiales locales de la provincia y que hoy ha sido reconocida en este acto. “Es un orgullo para todos nosotros haber formado parte de este gran proyecto”, ha concluido.

El viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Tomás Burgos, ha cerrado este evento en el que ha destacado que “la XIX edición del Congreso ADJEPLA supone una oportunidad única de poner en valor, un año más, el compromiso, el trabajo y la coordinación de las Policías Locales al servicio de la ciudadanía andaluza y, concretamente, el papel de ADJEPLA a la hora de impulsar la reflexión estratégica sobre el modelo de policía local, compartir buenas prácticas entre municipios muy diversos, consolidar una cultura de mejora continua y profesionalización, y colaborar activamente en la transformación del modelo de seguridad andaluz”. Burgos ha manifestado además que “las policías locales son una pieza esencial del sistema de seguridad pública en Andalucía, y se han consolidado como el principal instrumento de garantía de la seguridad ciudadana en el ámbito municipal por su proximidad, capacidad de respuesta y compromiso con la convivencia”. Para el viceconsejero “la seguridad pública ha cambiado, las demandas han crecido y las Policías Locales han evolucionado muy por delante, en muchas ocasiones, del propio marco normativo.

El Gobierno andaluz ha optado por actuar desde una visión estratégica, sostenida en el tiempo y articulada en la profesionalización, modernización y coordinación, impulsando la mayor actualización del modelo de Policía Local en Andalucía de las últimas décadas”.

Durante las dos jornadas de este Congreso 2026, celebrado con el lema ‘Todo por la ciudadanía’, se desarrolla diferentes mesas redondas y ponencias para unificar criterios y favorecer la seguridad de los ciudadanos.