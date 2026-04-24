El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el domingo y el lunes debido a:

DOMINGO 26

XIX TRIATLÓN CIUDAD DE ALMERIA JAIRO RUIZ 2026

HORARIO: De 8.00 a 12.30 horas. (El corte completo del circuito de ciclismo será de 9.45 a 11.30 horas). Las pruebas de natación y carrera a pie no afectan al tráfico rodado.

ITINERARIO DE CICLISMO: El Circuito de la Prueba Ciclista: Se desarrolla desde la Zona de Transición en El Palmeral de El Zapillo, donde una vez finalizado el segmento de natación procederán a coger las bicicletas e iniciar conforme se llega, la prueba de ciclismo, con el siguiente recorrido: Avenida Cabo de Gata en dirección Nueva Almería, donde se hace un giro de 180º antes de la rotonda de acceso sur a la Universidad con vuelta de nuevo hasta la Avenida del Mediterráneo, rotonda del Parque de las Familias, donde se hace otro giro de 180º (sin llegar a afectar a esta rotonda ), volviendo por la Avenida Cabo de Gata para iniciar la segunda vuelta por el mismo recorrido anterior, finalizando en la Zona de Transición de El Palmeral. Una vez terminada la prueba de ciclismo, en orden de llegada procederán a dejar las bicicletas e iniciar el segmento de Carrera a pie por el Paseo Marítimo.

PROCESIÓN DE SAN MARCOS (LA CAÑADA)

HORARIO: De 11.45 a 13.30 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Plaza Antonio Torres, Carretera de Níjar (sentido Almería), Carretera de Sacramento, Cristóbal Urrea Acosta, Huerta Oliver, Carretera de Níjar (sentido El Alquián), Real de La Cañada, Algaida, Playa de La Cañada, Cruz de Martos, San Juan de Dios, Pintor Gómez Abad, Turrillas, Huécija, Pedrosa, Real de La Cañada, Camino Viejo de La Cañada, Carretera de Níjar (sentido Almería), y Plaza Antonio de Torres.

PROCESIONES LITÚRGICAS SAN FRANCISCO DE ASÍS (El QUEMADERO)

HORARIO: De 12.00 a 12.45 horas.

ITINERARIO: Salida desde el Colegio Molina Martín, en la calle Fernando de Rojas, Largo Caballero y llegada a la Plaza de El Quemadero.

PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE MONTSERRAT (NUEVA ANDALUCÍA)

HORARIO: De 12.00 a 14.00 horas.

ITINERARIO: Salida del templo por la calle Padre Méndez, Carrera de Limoneros, Calzada de Castro, Alcázar, Francisco García Góngora, Juan de la Encina, Padre Méndez y entrada al templo.

LUNES 27

MANIFESTACIÓN (CENTRO )

HORARIO: De 13.00 a 15.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Ballena, en las Almadrabillas, en dirección al Parque Nicolás Salmerón hasta la Avenida del Mar y vuelta nuevamente hasta la Ballena utilizando la zona peatonal.