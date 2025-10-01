El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán desde mañana jueves, 2 de octubre, hasta el sábado, 4 de octubre, en el Paseo de La Caridad, desde la Calle Santa Ana a la Plaza del Quemadero

AFECCIONES DE TRÁFICO OBRAS VÍA PÚBLICA

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán desde mañana jueves, 2 de octubre, hasta el sábado, 4 de octubre, debido a obras sobre la vía pública, de acometida de saneamiento, previstas en Paseo de la Caridad, número 2.

Con tal motivo se realizará corte del tráfico rodado en el Paseo de La Caridad, desde la Calle Santa Ana a la Plaza del Quemadero.

FECHA: Jueves, 2 de octubre; Viernes, 3 de octubre, y sábado, 4 de octubre de 2025. ,

HORARIO: Desde las 09:30 del jueves, 2 de octubre, a las 14:00 horas del sábado (o finalización de las obras).

CORTES Y VÍAS ALTERNATIVAS: Se realizará corte del tráfico rodado en el Paseo de La Caridad, desde la Calle Santa Ana a la Plaza del Quemadero.

Accesos a la barriada El Quemadero/La Fuentecica:

Por la Calle Regocijos.

Por el Paseo de la Caridad > Calle Santa Ana.

Por la Calle Morato.

Salidas a la barraida El Quemadero/La Fuentecica:

Por Plaza el Quemadero > Calle Restoy.

Por Plaza el Quemadero > Calle Gran Capitán.

Por la Calle Morato.

SERVIDUMBRE: Se permitirán los accesos y salidas de la servidumbre afectada.