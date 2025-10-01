La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha presentado más de 27.000 firmas recogidas para pedir que retire su acusación contra el Padre Custodio

María Riesco

Ha hecho entrega además de un manifiesto, elaborado por el ex magistrado del Tribunal Supremo, Javier Borrego, y secundado por cerca de 100 juristas en el que el ex juez se autoinculpa y pide ser juzgado junto al Padre Custodio, denunciando lo que considera una acusación injusta por delito de odio y defendiendo la libertad de expresión.

La presentación de las firmas y el manifiesto ha tenido lugar el día en que se celebra el juicio contra el sacerdote en la Audiencia Provincial de Málaga. La Fiscalía pide para él 3 años de prisión por criticar el islamismo radical.