El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán durante el fin de semana.

SÁBADO 4

MANIFESTACIÓN (CENTRO)

HORARIO: Desde las 12.00 a las 15.00 horas.

ITINERARIO: Plaza de las Velas; Avda Federíco García Lorca (sentido descendente al tráfico) hasta el Anfiteatro.

DOMINGO 5

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (LA CAÑADA)

HORARIO: Desde las 20.30 a las 22.00 horas.

ITINERARIO: Iglesia de La Cañada (Plaza Antonio de Torres), cruza la Carretera de Níjar, calle Real de La Cañada,Canónigo Rodríguez Torres, Misioneros, Gaviotas de La Cañada, Playa de La Cañada, Rocío, Huerta Oliver, Carretera de Níjar-La Cañada, Plaza Antonio de Torres y entrada al templo.