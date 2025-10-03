El sistema de vigilancia detecta circulación del virus del Nilo en mosquitos en Barbate, La Campana y La Puebla de los Infantes

Los tres municipios se mantienen en riesgo alto en tanto que las trampas donde se ha localizado están ubicadas a más de 1,5 kilómetros de los núcleos de población

Pulpí (Almería), Benalup-Casas Viejas y Chiclana (Cádiz), Baeza (Jaén), Guillena y Gerena (Sevilla) permanecen como áreas en alerta

Salud descarta nuevos casos en humanos tras realizar estudios de laboratorio a 319 personas y resultar todos negativos

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO), incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía,ha confirmado circulación del virus del Nilo occidental en mosquitos en los municipios sevillanos de La Campana y La Puebla de los Infantes y en el gaditano de Barbate, capturados en sendas trampas ubicadas a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población, por lo que los tres municipios se mantienen en nivel de riesgo alto.

Tras la salida de Huelva capital como área en alerta ayer jueves, se mantienen en esta situación el municipio almeriense de Pulpí, hasta el 16 de octubre; los gaditanos de Benalup-Casas Viejas, hasta este domingo, día 5, y Chiclana de la Frontera, hasta el 23; el jienense de Baeza, hasta el 24; y los sevillanos de Guillena, hasta el 13 y Gerena, declarado área en alerta el pasado miércoles, hasta el 28 de octubre, si no se detecta nueva circulación del virus.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado nuevos casos confirmados en humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO) hasta el momento, tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 319 usuarios y todos han resultado negativos. Durante esta semana tampoco se han registrado nuevos casos en equinos ni en aves.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 198 trampas instaladas, en cuanto a las densidades de mosquitos observadas en las últimas capturas disponibles,se ha observado abundanciaen los municipios de La Puebla del Río (zona de Dehesa de Abajo y Cañada de los Pájaros), en la provincia de Sevilla, y Estepona (Málaga); nivel elevado en la trampa situada en el Brazo del Este de La Puebla del Río; nivel moderadoen Algeciras y San Roque (Cádiz); Almodóvar, Guadalcázar, La Rambla y Lucena Córdoba; Motril (Granada); Andújar, Lopera, Guarromán y Navas de San Juan (Jaén); Alhaurín de la Torre, Mijas, Cártama, Málaga y Marbella (Málaga); Palomares del Río, Guillena, La Puebla del Río (núcleo urbano), Isla Mayor y Los Palacios y Villafranca (Cerro de las Cigüeñas) (Sevilla). El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores con presencia baja.

Recomendaciones: cuidado de las piscinas fuera de temporada

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…) porque atraen a los mosquitos y procurar no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos.

Asimismo, Salud anima a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

Especialmente en esta época, en la que ya no se utilizan las piscinas y albercas, propone dejarlas preparadas para la invernada, de modo que se evite convertirlas en focos de cría de mosquitos. Para esto es necesario bien taparlas, bien mantenerlas con niveles de cloro adecuados y alguna recirculación de agua, o, en su caso, vaciarlas.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.

Actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la FNO

La Consejería de Salud y Consumo aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025.

Este programa establece que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del mosquito ya que ningún municipio está exento de riesgo.Los niveles de riesgo se han reducido a tres (bajo, medio y alto) para facilitar su comprensión por parte de todos los implicados, incluida la población, así como las medidas de prevención y control asociadas a cada nivel.

Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 17 municipios en la provincia de Cádiz, 12 en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, ocho en Jaén, nueve en Málaga y 43 en Sevilla.

En cuanto a las competencias de cada administración la Ley de Salud Pública de 2011 establece que la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a las plagas urbanas compete a la Junta de Andalucía, mientras que los tratamientos de desinsectación se deben efectuar por los servicios oficiales de los municipios y, en su caso, de las diputaciones provinciales, de acuerdo con el decreto de la Consejería de Salud 8/1995, así como la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de 2010, atribuye a los ayuntamientos el control de la salubridad de los espacios públicos y, en especial, de las zonas de uso público.

Seguimiento por parte de Salud Pública

En marzo se comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo y los inspectores de Salud Pública (más de 400 desplegados en toda Andalucía) han venido asesorando técnicamente sobre la puesta en marcha de las medidas de vigilancia y control, así como verificando su implementación.

Estos agentes han realizado hasta la fecha 2.360 verificaciones en un total de 773 municipios. En éstas se ha comprobado que en 253 municipios de nivel de riesgo bajo (69%) se aplica un Plan de Control de Mosquitos (PCM) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo. Por otro lado, 221 (60%) de municipios con esos niveles de riesgo adoptan medidas de vigilancia y control adecuadas.

En el caso de municipios con niveles de riesgo medio y alto, un total de 368 (88%) disponen de un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (PMVCV) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo. Además, en 335 (80%) de municipios de nivel de riesgo medio o alto se adoptan medidas de vigilancia, control y comunicación adecuadas. En 328 municipios con estos últimos niveles de riesgo se han revisado los imbornales y otros puntos de control.

Los Equipos de proyectos locales de fiebre del Nilo occidental (EPL-FNO) han realizado 1.353 formaciones en las que han participado 52.248 personas. Por tipo de actividad se han desarrollado 488 en centros escolares; 464 acciones comunitarias; 151de colaboración con profesionales no sanitarios y 250de colaboración con profesionales sanitarios.