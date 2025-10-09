Home / Almería / El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 10 de octubre

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 10 de octubre

octubre 9, 2025 11:58 am

CORTES DE TRÁFICO

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 10 de octubre, debido a:

ACTOS CONMEMORATIVOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL PILAR (OLIVEROS)

HORARIO: Desde las 11.00 a las 13.00 horas.

CORTE DE VÍA: C/ Canónigo Molina Alonso, en el tramo comprendido entre Artes de Arcos y Soldado Español.

PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA LUZ (PESCADERÍA)

HORARIO: Desde las 18.30 a las 21.00 horas.

ITINERARIO: Centro ‘Las Gaviotas’, en la calle Obispado, Cordoneros, Rosario, Avd. del Mar, General Luque, Regimiento de la Corona, San Antón, Placido Fernández de Viaga, San Ildefonso, Reducto, Arquímedes, Plaza de Pavía, San Antón, San Juan, Iglesia San Juan, Gral. Luque, Avda. del Mar, Rosario, Cordoneros, Obispado y centro ‘Las Gaviotas’.

GabinetedePrensa

