Agencia Estatal de Meteorología Aviso especial de fenómenos adversos número 34/2025 Emitido a las 12:15 del jueves 9 de octubre de 2025

1.-Fenómeno meteorológico: Lluvias muy fuertes y persistentes

2.-Ámbito geográfico: Tercio este peninsular y Baleares

3.-Comienzo de la situación: Últimas horas del miércoles 8 de octubre

4.-Duración: Al menos hasta el lunes 13 de octubre

5.-Grado de probabilidad: Alto (70 %)

6.-Descripción de la situación meteorológica:

El miércoles 8 de octubre una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios

penetró por el oeste peninsular, la cual avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices

en su seno durante los siguientes días, dando lugar a la dana Alice. En superficie, un potente

anticiclón al norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea. Esta configuración sinóptica será bastante estacionaria, propiciando un bloqueo que hará que persistan las condiciones descritas durante varios días, con precipitaciones muy fuertes, y persistentes afectando principalmente al tercio este peninsular y Baleares desde primeras horas de hoy jueves 9 y, probablemente, hasta el lunes 13, siendo a priori la zona de mayores acumulados a lo largo del episodio el entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante, donde

podrán ser localmente torrenciales (superiores a 60 mm/h). Los chubascos pueden dar lugar

a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el

nivel de peligro potencial de esta situación es elevado. Durante todo el periodo antes descrito,

podrían acumularse entre 250 y 300 mm en las zonas mencionadas.

Ya desde primeras horas del día de hoy, jueves 9, se esperan precipitaciones en el litoral de

Tarragona, Barcelona y Comunidad Valenciana, que se extenderán a lo largo del día a Ibiza

y Formentera, resto de Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla La Mancha, sin

descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, de Cataluña y sistema Central. Se espera

que estos chubascos, que se desplazarían lentamente y podrían regenerarse con el aporte de humedad en superficie, vayan acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial de manera más probable en los litorales de Valencia, Alicante y Pitiusas, donde podrían superarse los 100 mm en 4-6 horas.

El viernes 10 y el sábado 11 se esperan los días álgidos del episodio, con los vientos del nor-

deste alcanzando su máxima intensidad. Los chubascos más intensos se esperan en Valencia,

Alicante y Murcia, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial,

y con acumulados que podrían superar los 140 mm en 12 horas, de manera más probable en la

provincia de Valencia. Las tormentas se extenderían hasta el sur de Cataluña, norte de la munidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, preferentemente en las Béticas.

El domingo 12 el viento en superficie perderá intensidad, pero se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en niveles bajos, con los chubascos más intensos, localmente fuertes o muy fuertes, siendo más probables entre el

cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad

Valenciana, sudeste de Aragón, y Baleares.

El lunes los vientos seguirán perdiendo intensidad. Los chubascos podrían extenderse has-

ta el centro peninsular, aunque los más probables e intensos se esperan nuevamente en la

Comunidad Valenciana y Baleares.

Existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie,

lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un

seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos

días.

7.-Notificación de actuaciones futuras o de finalización:

AEMET actualizará mañana esta información y recomienda un seguimiento detallado y actualizado de esta situación a través de sus predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos adversos en www.aemet.es

