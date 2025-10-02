El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 3 de octubre, de 10.30 a 12.00 horas, debido a una manifestación

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico rodado que se producirán mañana viernes, 3 de octubre, de 10.30 a 12.00 horas, debido a una manifestación con el siguiente recorrido: Salida desde la Avenida Federico García Lorca (Obelisco), por el centro, hasta Plaza Circular, calle Gerona y llegada a Arapiles, donde habrá una concentración desde las 11.30 a las 12.00 horas en la entrada de la Subdelegación del Gobierno.

