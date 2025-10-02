La Comisión propone cambios específicos que reducirán la carga administrativa y garantizarán la coherencia en el marco revisado de gobernanza económica

La Comisión Europea ha adoptado hoy propuestas de cambios específicos en algunas de las normas de gobernanza económica de la UE. Los cambios tienen por objeto garantizar la coherencia de estas normas con la reforma global emprendida en abril de 2024, reduciendo al mismo tiempo las cargas administrativas y de notificación, y racionalizando los mecanismos de financiación para ayudar a aquellos Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que se enfrentan a dificultades en la balanza de pagos.

Estas propuestas simplificarán la legislación de la UE, eliminarán los requisitos administrativos redundantes y harán que la asistencia financiera sea más eficiente. El paquete de simplificación beneficiará directamente a las administraciones nacionales al aligerar su carga administrativa y facilitar la aplicación de la legislación de la UE, lo que les permitirá reorientar los recursos hacia otras tareas.

Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad, Aplicación y Simplificación: «Esta iniciativa refleja el compromiso actual de la Comisión de hacer frente a la burocracia, aumentar la eficiencia y eliminar los requisitos innecesarios de notificación, apoyando al mismo tiempo la competitividad y el crecimiento económico en toda la Unión Europea. Al eliminar requisitos obsoletos y reducir la complejidad administrativa, la UE puede ayudar a los Estados miembros a destinar los recursos allí donde más se necesitan: para lograr unas finanzas públicas sólidas, fomentar el crecimiento y garantizar la estabilidad financiera».