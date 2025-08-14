CORTES DE TRÁFICO PROCESIÓN FIESTAS CABO DE GATA

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico rodado que se producirán mañana viernes, 15 de agosto, en la barriada de Cabo de Gata y en Costacabana con motivo de la celebración de la Procesión de sus Fiestas.

CABO DE GATA

HORARIO: De 21.00(salida) hasta final de procesión

ITINERARIO: Iglesia de Cabo de Gata, Calle Iglesia de Cabo de Gata, Ctra. AL-3115, Calle Isla de Tabarca, Calle El Jurel, Calle El Salmonete, Calle Atarazanas, Calle Mazarulleque, Calle San Francisco, Calle Los Santos, Calle La Morena, Calle Cherna, Paseo Marítimo, Calle Iglesia de Cabo de Gata y Plaza de la Iglesia.

COSTACABANA

HORARIO: De 21.00 hasta las 22.00 horas.

ITINERARIO: Salida por calle de Las Palmeras siguiendo recorrido por Plaza de la Fuente, Avda. Brighton, calle Támesis, calle Volga, calle Río de Aguas, calle Amazonas, calle Rhin, calle Volga, Avda. Luxor, Plaza de la Fuente,, calle Windsor, Avda. Gales, calle Las Palmeras y regreso al templo.