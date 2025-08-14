Home / Provincia / Paseo en Barco Pirata en Roquetas de Mar Todos los días

Paseo en Barco Pirata en Roquetas de Mar Todos los días

agosto 14, 2025 2:57 pm
 ⚓ ¡Vive una auténtica Aventura Pirata y muchas más experiencias únicas en Almería!¿Te apetece disfrutar de un día diferente en el mar? Súbete a nuestro Barco Pirata y contempla la Bahía de Almería desde otra perspectiva con un paseo inolvidable.📍 Salidas desde el Puerto de Roquetas de Mar
⏱ Paseos de 1 hora – Varios salidas cada día, por la mañana y por la tardeAlgunas salidas con baño en el mar.
💶 Desde 15 euros. 🌟 Salidas especiales
Los días 22 y 29 de agosto te esperamos con una travesía única: paseo nocturno de 2 horas con picoteo, refrescos y música en directo a cargo de Dani Galera.Ideal para familias, grupos de amigos, empresas y aventureros de todas las edades.  Reserva o solicita más información enviando un WhatsApp al 685 800 800
Nos encantará ayudarte a organizar tu próxima aventura. 🔗 Más información visita nuestra web: AQUIEnviar Whatsapp al 685 800 800

