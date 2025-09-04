El Ayuntamiento de Almería licita la redacción del Avance del nuevo PGOM, hoja de ruta para el futuro de la ciudad

Destina más de 625.000 euros a la redacción del documento, una herramienta clave para atraer inversión y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico



La alcaldesa, María del Mar Vázquez, destaca que el nuevo PGOM permitirá a Almería afrontar retos históricos como la llegada de la Alta Velocidad, la integración ferroviaria y la creación de suelo productivo



La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado hoy la aprobación de la licitación del contrato para la redacción del Avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), documento de carácter estratégico que marcará el crecimiento y desarrollo de la ciudad en las próximas décadas.



La regidora ha destacado que el actual planeamiento urbanístico, aprobado en 1998, ha sido una herramienta de trabajo útil y flexible, siendo objeto a lo largo de sus 27 años de vigencia de 55 modificaciones a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). “Transcurrido este tiempo, la Almería de hoy y la que viene necesitan un nuevo marco jurídico y técnico para responder a los grandes retos de futuro”, ha explicado.



Entre ellos, la llegada de la Alta Velocidad, la integración ferroviaria en el Corredor Mediterráneo, la creación de nuevos suelos logísticos e industriales y la adaptación a criterios de sostenibilidad, accesibilidad e innovación, ha enumerado Vázquez.



El contrato, con una inversión de 625.292,91 euros y cuya licitación ha sido aprobada en la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo celebrada hoy, incluye la redacción del Documento Inicial Estratégico (Documento Ambiental Estratégico – DAE), el Diagnóstico previo y el Plan de Participación Ciudadana y consulta pública.



“El nuevo PGOM es una ventana de oportunidad para Almería. Nos permitirá repensar nuestro territorio en clave de sostenibilidad, accesibilidad e innovación, atendiendo a necesidades tan importantes como la vivienda, la movilidad, la eficiencia energética, la protección del medio ambiente y el impulso a sectores estratégicos como el turismo, la agricultura o la industria”, ha explicado la alcaldesa.

Vázquez ha subrayado además que este proceso será abierto, transparente y participativo, contando con un equipo multidisciplinar y con las aportaciones de vecinos, asociaciones, colegios profesionales y entidades sociales y económicas.

“No es solo un documento técnico, es un proyecto compartido. Queremos que la voz de la ciudad se escuche, porque se trata de diseñar la Almería del mañana: más habitable, inclusiva, próspera y sostenible”, ha añadido.



Con este paso, el Ayuntamiento inicia el proceso “riguroso, transparente, abierto” para dotar a Almería de un nuevo Plan, “tal como nos comprometimos en el programa que mayoritariamente votaron los almerientes”, ha recordado Vázquez, un Plan que siente las bases para una ciudad que combine crecimiento económico, cohesión social y respeto al medio ambiente.