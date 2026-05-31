El Ayuntamiento de Dalías clausura el curso 2025-2026 del Taller de Envejecimiento Activo en Celín con una jornada de convivencia

Francisco Lirola Martín

El Ayuntamiento de Dalías, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales y con la colaboración de la Diputación de Almería, ha clausurado el curso 2025-2026 del Taller de Envejecimiento Activo (TEA) de Celín, una iniciativa consolidada que cada año reúne a vecinos y vecinas mayores en torno a actividades destinadas a fomentar el bienestar, la memoria, la participación y la convivencia social.

La jornada de clausura se ha celebrado en un ambiente festivo y de compañerismo, contando con una convivencia entre los participantes que ha servido para poner el broche final a varios meses de trabajo y actividades desarrolladas desde octubre hasta mayo.

Durante este curso, un total de 20 personas han participado en el Taller de Envejecimiento Activo de Celín, que ha celebrado 32 sesiones centradas en la estimulación cognitiva, la participación activa, la socialización y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha querido destacar la importancia de este tipo de iniciativas para el municipio y agradecer el compromiso de todas las personas implicadas. “Quiero agradecer especialmente al director del taller, José Ruiz, su dedicación y cercanía con los mayores participantes, así como reconocer a todos los asistentes por haber convertido este taller en un verdadero punto de convivencia y encuentro que ayuda a desconectar de los quehaceres diarios y fortalece las relaciones personales”, ha señalado.

Asimismo, el regidor ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con las políticas sociales y el envejecimiento activo, apostando por programas que fomenten hábitos saludables, la autonomía personal y la participación social de las personas mayores del municipio.

En el acto también han estado presentes la concejal de Cultura y Asuntos Sociales, María Dolores Gómez; el concejal de Bienestar, Salud y Relaciones Institucionales, José Gabriel García; y el alcalde honorario de Celín y concejal de Comunicación y Juventud, Luis Carrué, quienes han compartido la jornada con los participantes y han puesto en valor la importancia de estos espacios de encuentro para la vida social de los núcleos del municipio.

Como reconocimiento a su participación y asistencia durante el curso, todos los alumnos y alumnas han recibido un diploma acreditativo, en un emotivo acto que dio paso posteriormente a una tarde de convivencia y celebración entre todos los asistentes.

Con esta clausura, el Ayuntamiento de Dalías reafirma su apuesta por seguir impulsando actividades dirigidas a las personas mayores, promoviendo un envejecimiento activo, saludable y participativo en todos los núcleos del municipio.