El lujo del Mundial, el legado de Alexia, cómo el contribuyente paga el alquiler del London Stadium

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1. El lujo viste el Mundial

Las selecciones del Mundial 2026 competirán también fuera del campo. En la moda. España vestirá trajes de Loewe , con chaquetas de hasta 2.200 € y zapatos de 950 €. Marcas como Hugo Boss, Sacoor Brothers o Smalto convertirán los desplazamientos y actos oficiales en un escaparate global de imagen, lujo y posicionamiento comercial para las federaciones. Un informe de EFE. https://efesportbusiness.com/noticias/lujo-viste-mundial-2026/?utm_source=brevo&utm_medium=email&utm_campaign=

EFE%20Sport%20Business%2029520262.

El legado de Alexia

Alexia Putellas deja el FC Barcelona tras 14 temporadas. Su despedida reunió a 105 periodistas y cámaras acreditados. Una cifra similar a la de los grandes actos institucionales del club. Más allá de sus títulos y 20 goles este curso, Alexia se ha convertido en una referencia global del fútbol femenino y en uno de los activos comerciales más potentes del deporte español. Por Víctor Martí. https://efesportbusiness.com/noticias/legado-alexia-supera-futbol/?utm_source=brevo&utm_medium=email&utm_campaign=EFE%20Sport%20Business%2029520263. Y ahora, ¿quién paga el alquiler?El West Ham United paga anualmente 4,5 millones de libras al Ayuntamiento de Londres por el alquiler de su casa, el London Stadium. Consumado el descenso a la segunda división inglesa, esta cifra se reducirá a la mitad. ¿Y quién pagará el resto?

El contribuyente británico.

Por Manu Sánchez Gómez.

https://efesportbusiness.com/noticias/descenso-west-ham-contribuyente/?utm_source=brevo&utm_medium=email&utm_campaign=EFE%20Sport%20Business%202952026…Seguir leyendo en LinkedIn