El Ayuntamiento de Dalías presenta el concierto de Oscar el Ruso para la noche joven en las fiestas de septiembre

El Ayuntamiento de Dalías ha presentado esta mañana uno de los eventos más esperados de las próximas Fiestas del Cristo de la Luz 2026: la tradicional “Noche Joven”, que se celebrará el viernes 11 de septiembre en las Terrazas del Casino Dalías y que contará con la actuación estelar del artista malagueño Oscar el Ruso, una de las figuras más destacadas del panorama urbano nacional.

El acto de presentación ha estado encabezado por el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, junto a la concejal de Cultura y Fiestas, María Dolores Gómez, quienes han destacado la importancia de seguir apostando por una programación musical variada, moderna y dirigida especialmente al público joven, dentro de unas fiestas mayores que se celebran en honor al Stmo. Cristo de la Luz y que cada año reúnen a miles de personas.

Oscar el Ruso, cantante y compositor de género urbano, llega a Dalías en uno de los mejores momentos de su carrera artística. El joven malagueño acumula cerca de un millón de oyentes diarios en plataformas digitales como Spotify y suma millones de reproducciones con algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Japoni”, que supera ya los 40 millones de reproducciones. Además, el artista presentaba recientemente su nuevo trabajo “Tus Besos Remix”, junto a otros artistas, consolidando así su proyección dentro de la música urbana española.

La “Noche Joven” no solo contará con la actuación de Oscar el Ruso, sino que comenzará con toda la energía y animación de “La Hora Loca”, espectáculo organizado por Leyenda Show, que incluirá reparto de regalos, animación, espectáculo LED y Djs. con una selección musical pensada para convertir la noche en una auténtica fiesta para todos los asistentes.

Desde el Ayuntamiento de Dalías se ha señalado que esta cita busca convertirse en uno de los grandes referentes festivos de la comarca durante el próximo mes de septiembre, apostando por artistas de actualidad y espectáculos dirigidos a todos los públicos, especialmente a la juventud.

El evento tendrá lugar el viernes 11 de septiembre de 2026 a partir de las 23:00 horas en las Terrazas del Casino Dalías. El aforo será limitado y las entradas podrán adquirirse exclusivamente de manera anticipada a través de Vivaticket, con un precio de 10 euros. El precio de la entrada en taquilla el mismo día del concierto será de 15 euros.

El Ayuntamiento de Dalías ha agradecido además la colaboración del Casino Dalías en la organización de este espectáculo, que promete convertirse en una de las grandes noches de las próximas fiestas mayores del municipio.