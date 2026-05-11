Miski Liu Suria

El mundo no está muriendo, lo están matando, y quienes lo hacen tienen nombres y apellidos.

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Religiones

No estamos solos

Hay un plazo límite

No somos los únicos

Final del aislamiento

Cambio de paradigma

Se ha cruzado el umbral

La historia jamás contada

El firmamento no está vacío

Somos parte de una red de almas

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La coalición está preparando a las religiones del mundo para la revelación, según Ismael Pérez. Durante décadas, la cuestión de si estamos solos en el universo ha quedado relegada al ámbito de la ciencia ficción y de las teorías marginales. Sin embargo, ahora nos encontramos al borde de la mayor revelación en la historia de la humanidad: la divulgación formal de inteligencias de otros mundos.

No se trata simplemente de un acontecimiento científico o político; es un acontecimiento espiritual. Actualmente se está llevando a cabo una iniciativa silenciosa e integral para preparar a las principales religiones del mundo para un cambio de paradigma que alterará fundamentalmente nuestra comprensión de la creación, de la conciencia y de la naturaleza misma de la realidad.

Aunque el público en general desconoce este hecho, Ismael Pérez describe un esfuerzo de coordinación masivo liderado por la coalición, un grupo de líderes planetarios que trabaja bajo la dirección de la coalición de mundos que es un colectivo de civilizaciones avanzadas.

La misión es clara: asegurar que estén preparadas para el evento las instituciones religiosas del mundo. Esta sesión informativa no se limita a Occidente; se están preparando para una verdad que trasciende el dogma líderes del cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo. El objetivo es impedir el caos mundial y proporcionar un marco para comprender que nuestros dioses, ángeles y mensajeros podrían haber formado parte de una familia cósmica mucho mayor.

Esta revelación no es nueva realmente. En realidad, se trata de la recuperación de un conocimiento perdido. Antiguas escrituras en todos los rincones del planeta han codificado durante mucho tiempo interacciones con seres de dimensiones superiores.

En términos modernos, comenzamos a reconocerlos como seres de otros mundos que han coexistido con la humanidad durante eones a través de múltiples planos de la realidad. La transición que estamos viviendo marca el fin de la era del engaño y la oscuridad y el comienzo de una era definida por la transparencia y la síntesis científico-espiritual.

Quizás la conclusión más urgente sea la existencia de un plazo límite. La coalición de mundos ha instado a las autoridades terrestres a preparar a la población para la divulgación completa de la información. El ultimátum es simple: si los gobiernos y las instituciones religiosas no toman la iniciativa de informar al público, la coalición podría recurrir al contacto directo e innegable.

La revelación de una comunidad cósmica más amplia representa un desafío significativo para la autoridad eclesiástica tradicional, dado el papel histórico del Vaticano como custodio de la información espiritual y su posición dentro de la estructura de poder mundial.

El cambio hacia la revelación no se trata sólo de ver naves en el cielo; se trata de lo que sucede en el corazón y la mente humanos. Surgirá una nueva espiritualidad cósmica a medida que se desmoronan los viejos paradigmas de «nosotros contra ellos» o «Creador contra criatura».

Esto implica la activación del potencial humano latente. Mediante prácticas como la meditación o la exploración de estados alterados de conciencia, la gente comienza a acceder a la misma realidad multidimensional habitada por estas civilizaciones avanzadas. Estamos dejando atrás la mera observación pasiva de lo divino para reconocer nuestro lugar como participantes conscientes de un extenso cosmos habitado.

Ha terminado la era del aislamiento, según Ismael Pérez. Se invita a la humanidad a unirse a una comunidad de vida más amplia. Aunque el desmontaje de los viejos dogmas puede resultar incómodo para algunos, allana el camino para un despertar colectivo que reconcilia la ciencia con la espiritualidad y la tierra con las estrellas. A medida que nos acercamos a este evento de revelación sin precedentes, el llamado a la acción es a mantenernos abiertos, con los pies en la tierra y preparados para redefinir lo que significa ser humano.

MANIPULACIÓN

Ismael Pérez dice que el genetista Enki manipuló el ADN de nuestros primeros antepasados durante la era atlante, mezclando linajes humanos con genética animal. Este mestizaje cósmico dio origen a criaturas mitológicas y a una conciencia humana diluida: una desviación fundamental de nuestro plan espiritual original. Enlil, por otro lado, se retrata como la fuerza opuesta.

Esta intervención genética primordial sentó las bases de gran parte de la dualidad y de la confusión que experimentamos hoy en día. Antes de esta manipulación genética, la Tierra albergaba maravillas como los continentes perdidos de Mu y Lemuria. No sólo se trataba de civilizaciones avanzadas; se las describe como paraísos muy evolucionados donde reinaba la tecnología de la conciencia, superando con creces cualquier tecnología física que conozcamos hoy en día.

Sin embargo, su decadencia fue una tragedia cósmica. Se infiltraron en estas sociedades pacíficas fuerzas externas y draconianas, que utilizaban tecnología avanzada de Marte. El resultado catastrófico fue la implosión de una segunda Luna, lo que provocó la destrucción de Lemuria.

Pero la historia no termina ahí. Se dice que se refugiaron en el interior de la Tierra los supervivientes de Lemuria, formando civilizaciones muy evolucionadas. Se prevé que se produzca un contacto con la superficie en algún momento, lo que supondrá un cambio profundo en nuestra comprensión de los reinos ocultos.

INTERVENCIÓN DIVINA

La historia cósmica no es sólo de decadencia; también es de intervención divina y despertar. El diálogo aborda a los seres angélicos no como entidades distantes, sino como aspectos arquetípicos del ADN y la conciencia humanas, destacando la interconexión de todas las dimensiones y un alma cósmica unificada.

Un elemento central de la transición actual de la Tierra es el concepto de las 144.000 almas superiores: seres ascendidos que están encarnando ahora. Se les describe como la fuerza que actúa en primera línea, los verdaderos salvadores de la humanidad y del universo. Su misión es fusionar la dualidad y la polaridad en unidad, fomentando el crecimiento espiritual a través del dominio personal y el amor incondicional. Podrías ser uno de ellos si sientes una profunda vocación de ayudar a la humanidad o un intenso impulso de superación personal.

Esta evolución personal se refleja a escala galáctica. Nos enteramos de una coalición de civilizaciones humanas luminosas, en su constante oposición al oscuro imperio de Orión. No se trata sólo de una batalla; se plantea como un juego cósmico de dualidad diseñado para fomentar el crecimiento espiritual mediante la unión de espíritu y materia, y la reconciliación de luz y la sombra en todos los seres.

El mensaje es claro: nuestro presente es nuestro poder. Mientras la humanidad atraviesa un intenso periodo de despertar espiritual y mutación genética, nuestras decisiones individuales importan más que nunca. Mantenernos conscientes, presentes y comprometidos con el desarrollo espiritual no es sólo un camino personal; es la clave para manifestar la transformación individual y colectiva.

CURIOSO

El Gran Cañón tiene escalones tallados en las paredes como una cantera; el agua no talla escalones. https://www.youtube.com/watch?v=pZgG1bjpZc4

tiene tallados en las paredes como una cantera; el agua no talla escalones. Según el Daily Mail, archivos sobre ovnis muestran objetos voladores avistados por los astronautas del programa Apolo mientras se encontraban en la superficie de la Luna .https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2052752322376458525 https://x.com/TheInsiderPaper/status/2052977330667303018?ref_src=twsrc%5Etfw

mientras se encontraban en la superficie de la .https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2052752322376458525 John McAfee lo expuso sin rodeos. El verdadero poder no es electo, sino una red clandestina permanente que trata a los presidentes como marionetas desechables. El gobierno en la sombra es un conjunto heterogéneo de facciones en constante conflicto dentro de la comunidad de inteligencia.https://x.com/TheDefiantGhost/status/2053270112791040277

lo expuso sin rodeos. El verdadero poder no es electo, sino una red clandestina permanente que trata a los presidentes como marionetas desechables. El gobierno en la sombra es un conjunto heterogéneo de facciones en constante conflicto dentro de la comunidad de inteligencia.https://x.com/TheDefiantGhost/status/2053270112791040277 Según Kerry K , los arcontes están preparando su próximo movimiento porque saben lo que se avecina. Saben que se está despertando la humanidad, saben que está perdiendo fuerza la matrix falsa, saben que el miedo ya no es el amo que fue en el pasado, y esta vez, no tenemos por qué caer en la trampa. https://www.youtube.com/watch?v=hX7updiuiCc

, los están preparando su próximo movimiento porque saben lo que se avecina. Saben que se está despertando la humanidad, saben que está perdiendo fuerza la matrix falsa, saben que el miedo ya no es el amo que fue en el pasado, y esta vez, no tenemos por qué caer en la trampa. La representante Lauren Boebert afirma que las respuestas a los archivos ovni podrían encontrarse en el Antiguo Testamento, apuntando a ángeles caídos y a los Nefilim. Boebert señala que no hay evidencia en la Biblia de que los ángeles caídos y los Nefilim hayan desaparecido realmente. «Hemos visto cosas que podrían haberse parecido a portales». https://x.com/ShadowofEzra/status/2052799347813752872

afirma que las respuestas a los archivos ovni podrían encontrarse en el Antiguo Testamento, apuntando a ángeles caídos y a los Nefilim. señala que no hay evidencia en la Biblia de que los ángeles caídos y los Nefilim hayan desaparecido realmente. «Hemos visto cosas que podrían haberse parecido a portales». Desde que la humanidad pudo mirar al cielo, nos hemos preguntado si existe alguien más allá. Alguna raza misteriosa con tecnología mucho más avanzada que la nuestra que nos visitara periódicamente y compartiera su tecnología con nosotros. Hemos recibido visitas de razas del espacio exterior en ciertos momentos de nuestra historia.https://zestradar.com/curiosities/alien-races-that-have-been-in-contact-with-earth/?utm_medium=cpc&utm_source=zestradar.com_desk_europe&utm_campaign=zestradar.com_desk_europe&utm_term=57821641&utm_content=19216713&adclid=25c207a75831d7d7d7eaabe81f8159a4

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.