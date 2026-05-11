La Guardia Civil desarrolla en Mojácar un simulacro de alta complejidad ante situaciones de crisis y toma de rehenes

El ejercicio operativo ha permitido poner a prueba la capacidad de reacción, coordinación y respuesta inmediata de las distintas unidades especializadas de la Guardia Civil ante amenazas críticas

En el simulacro han participado especialistas de unidades de seguridad ciudadana, USECIC, negociadores, servicio cinológico, intervención operativa y otros organismos públicos de emergencias

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, el pasado día 07 de mayo, ha llevado a cabo un simulacro operativo de gestión de crisis en un centro comercial de Mojácar, dentro de las actividades de preparación y adiestramiento permanente que desarrolla la Comandancia para reforzar la respuesta ante incidentes graves que pueden afectar a la seguridad pública.

El ejercicio, coordinado por la Jefatura Operativa de la Comandancia de Almería, se ha desarrollado por un supuesto NIAS-SDA (Neutralización Inmediata ante Atentado Súbito-Síndrome del Delirio Agitado), evolucionando posteriormente hacia una situación simulada de toma de rehenes y negociación de crisis.

Durante el simulacro se han recreado distintos escenarios operativos que han permitido evaluar la actuación conjunta y coordinada de las unidades participantes, así como los protocolos de intervención, aseguramiento de la zona, atención a víctimas y neutralización de amenazas.

En el dispositivo han participado efectivos de distintas especialidades de la Guardia Civil , entre ellas Seguridad Ciudadana , USECIC, Equipo PEGASO, Servicio Cinológico, Laboratorio de Criminalística, Grupo de Información, negociadores de primer nivel, además de personal especializado en intervención operativa. Igualmente, se ha contado con la colaboración de otros organismos públicos y servicios de emergencias, entre ellos Policía Local y Servicio Andaluz de Salud.

Este tipo de ejercicios resulta fundamental para reforzar la preparación, coordinación y capacidad de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante situaciones de elevada complejidad, permitiendo además perfeccionar los mecanismos de actuación y toma de decisiones en escenarios críticos.

La Guardia Civil mantiene una formación continua y especializada de sus unidades operativas con el objeto de ofrecer una respuesta rápida, eficaz y coordinada ante cualquier amenaza que pueda comprometer la seguridad de los ciudadanos.

La dirección del simulacro ha corrido a cargo de mandos y especialistas de intervención operativa de la Guardia Civil, contando además con personal de distintas unidades territoriales de la Comandancia.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier situación de emergencia o incidente grave, la colaboración ciudadana y el seguimiento de las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias resultan esenciales para garantizar una actuación eficaz y segura.

Ante una situación de emergencia, mantener la calma y siga siempre las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios de emergencias, abandone la zona de peligro de forma ordenada y siguiendo las rutas de evacuación establecida

mantener la calma y siga siempre las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios de emergencias, abandone la zona de peligro de forma ordenada y siguiendo las rutas de evacuación establecida Respete los perímetros de seguridad establecidos para facilitar la actuación de los equipos de intervención y emergencias

establecidos para facilitar la actuación de los equipos de intervención y emergencias No difunda rumores ni información no contrastada a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, puede dificultar la actuación policial o generar alarma social

ni información no contrastada a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, puede dificultar la actuación policial o generar alarma social Si observa comportamientos sospechosos o situaciones de riesgo, comuníquelo inmediatamente a los servicios de emergencias a través del teléfono 062 o 112

La ciudadanía tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).