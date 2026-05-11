El Ayuntamiento de Dalías ultima el I Plan Local de Salud con la participación activa del Grupo Motor del municipio

El Ayuntamiento de Dalías continúa avanzando en la elaboración del I Plan Local de Salud, una iniciativa estratégica destinada a promover el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía mediante acciones coordinadas en materia de salud, prevención y participación social.

En este contexto, el Grupo Motor de Dalías se reunía recientemente en el Ayuntamiento para coordinar la revisión del documento, abordando las principales necesidades detectadas en el municipio, así como sus debilidades y amenazas, sin dejar de poner en valor las fortalezas y oportunidades con las que cuenta la localidad. Fruto de este trabajo conjunto se ha diseñado un plan estratégico que constituye el núcleo central del futuro documento marco para la acción en salud local.

El grupo está integrado por personas voluntarias, representantes de asociaciones y colectivos del municipio, junto a miembros del equipo de gobierno municipal, quienes han trabajado de forma coordinada y participativa en la redacción de un borrador de consenso que será llevado próximamente a pleno para su aprobación definitiva y posterior puesta en marcha.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado “la importancia de contar con una herramienta útil y realista que permita seguir construyendo un municipio más saludable, inclusivo y comprometido con el bienestar de todos los vecinos y vecinas”. Asimismo, ha agradecido “la implicación y el compromiso de todas las personas y entidades participantes, cuya colaboración está siendo fundamental para diseñar un plan adaptado a la realidad y necesidades de Dalías”.

El I Plan Local de Salud se enmarca dentro de la Red Local de Acción en Salud de la Junta de Andalucía y cuenta con la colaboración de la Consejería de Salud y Consumo y del Distrito Sanitario Poniente de Almería, promoviendo la participación ciudadana y el trabajo transversal entre administraciones, asociaciones y agentes sociales.

Desde el Ayuntamiento se continúa apostando por políticas que fomenten hábitos de vida saludables, el bienestar emocional, la práctica deportiva, la convivencia, el respeto al medio ambiente y la promoción de una gastronomía saludable, consolidando a Dalías como un municipio comprometido con la salud comunitaria y el desarrollo sostenible.

Con esta iniciativa, Dalías reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios y recursos dirigidos a la ciudadanía, impulsando acciones que contribuyan a hacer del municipio un lugar cada vez más saludable, participativo y preparado para afrontar los retos del futuro.