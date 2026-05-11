Consume tu coche más de la cuenta? Norauto señala a los dos posibles causas: mantenimiento descuidado y neumáticos en mal estado

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Fuente: NorautoDerechos de imagen de uso editorial hasta diciembre 2026

Los expertos alertan de que descuidar la presión de los neumáticos y el estado de los filtros convierte la conducción diaria en un sobrecoste evitableCircular con presiones incorrectas puede suponer el equivalente a un depósito de combustible extra al año

En un escenario donde el precio del combustible sigue siendo una de las mayores preocupaciones para las familias, el mantenimiento del vehículo ha dejado de ser solo una cuestión de seguridad para convertirse en una estrategia esencial de ahorro.

Norauto, líder europeo en equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, lanza una advertencia clara: los conductores pueden estar pagando un “gasto extra” en combustible debido a un vehículo que no trabaja de forma eficiente y/o a unos neumáticos que están en mal estado o con una presión incorrecta.

El coche “gasta más”: los dos posibles causasCuando el precio del combustible es elevado, cualquier ineficiencia técnica se traduce en un impacto directo en el bolsillo. Según los especialistas de Norauto, el sobreconsumo se concentra principalmente en dos áreas críticas:

1. Mantenimiento mecánico: el motor debe «respirar»Un motor que no recibe sus cambios de aceite y filtros en tiempo y forma es un motor que desperdicia energía. Un filtro de aire obstruido o un lubricante degradado obligan al motor a trabajar bajo condiciones de fricción y combustión subóptimas. Las estimaciones técnicas indican que, en vehículos con un mantenimiento deficiente, el consumo de combustible puede dispararse entre un 10% y un 15%. De hecho, el simple hecho de tener un filtro de aire sucio puede provocar un aumento del 3% en el consumo.“Si comparamos el coste de realizar un mantenimiento preventivo, como el cambio de filtros o la revisión de niveles, con lo que un conductor ahorra al optimizar su consumo de combustible, la conclusión es clara: el mantenimiento no es un gasto, es una inversión que se amortiza sola al evitar pagar un sobreprecio cada vez que acudimos a la gasolinera. Por ejemplo, el simple hecho de circular con una alineación incorrecta de la dirección hace que los neumáticos sufran un desgaste prematuro o haya un desgaste de manera irregular en la banda de rodadura. Además, el motor tiene que esforzarse más y, por lo tanto, se consume más combustible”, explica Xavi Celda, Market Manager de Taller de Norauto España.El experto de la marca añade además que “a este ahorro por un buen mantenimiento, podemos añadir que realizando un servicio de descarbonización del vehículo podemos reducir el consumo de combustible en más del 10% y disminuir las emisiones contaminantes en más del 20%. Por lo que el ahorro todavía puede ser mayor, sobre todo si además lo acompañamos de una conducción eficiente, evitando acelerones bruscos y frenazos”.

2. Neumáticos: el factor de resistenciaSe estima que aproximadamente el 20% del consumo de combustible está relacionado con la resistencia a la rodadura de los neumáticos. Rodar con una presión inferior a la recomendada por el fabricante es el enemigo silencioso de la eficiencia. Al aumentar la resistencia a la rodadura, el motor debe realizar un esfuerzo extra para mover el coche, elevando el consumo.En un contexto de precios altos, este porcentaje se traduce en un incremento notable en la factura mensual de carburante. «Unos neumáticos bien mantenidos son, técnicamente, la primera medida de ahorro de cualquier conductor y, por supuesto, que tengan la presión correcta es muy importante. Circular con 0,5 bar de presión por debajo de lo recomendado puede aumentar el consumo de combustible hasta un 10%. Esto supone unos 70 euros más de gasto al año en repostar. Sin embargo, ir con una presión excesiva tampoco es recomendable, ya que repercute en agarre y seguridad. De ahí la importancia de seguir las indicaciones del fabricante en cuanto a la previsión y revisarlo periódicamente «, apunta Xavi Celda, Market Manager de Taller de Norauto.En este sentido, utilizar neumáticos eficientes también es un factor a tener en cuenta. El símbolo de la bomba de combustible representa la resistencia a la rodadura de un neumático. Cuando menor sea, menos energía requiere y, por lo tanto, menor es el consumo de combustible, es decir, cuanto más se acerque la calificación a la A, menor será la resistencia a la rodadura y mayor será el ahorro de combustible. Al elegir neumáticos con una clasificación A en este apartado, se puede ahorrar hasta un 5% de combustible y reducir las emisiones de CO2. Por ello, Norauto recomienda consultar siempre el etiquetado europeo antes de adquirir unos neumáticos nuevos.Por último, dentro de su compromiso con una movilidad más sostenible, Norauto recopila todos estos consejos en su web www.norauto.es, donde también recoge todas las soluciones disponibles para conseguir que el vehículo consuma menos y maximizar su eficiencia.