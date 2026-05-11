VOX acabará con la excesiva burocracia del profesorado andaluz

El candidato número 3 de VOX por Almería, Juan José Bosquet, ha explicado el plan de choque que su formación llevará a cabo en la educación andaluza tras décadas de gestión negligente de PP y PSOE

Juan José Bosquet, candidato número 3 de VOX por Almería, ha denunciado públicamente el estado de emergencia que atraviesa el ámbito educativo de la provincia. Un problema que viene derivado de las políticas impuestas por PP y PSOE durante años y que evidencia la necesidad de actuar urgentemente contra una excesiva burocracia y una falta de inversión y mantenimiento que afecta a la seguridad y el bienestar de alumnado y profesores.

Desde VOX han recordado que el gobierno de Moreno Bonilla ha cuadriplicado en 8 años la burocracia educativa con respecto al resto de autonomías. “Las consecuencias son reales. Las bajas por ansiedad entre los profesionales de este sector crecen año tras año”, ha explicado Bosquet, quien ha afirmado que su formación mejorará las condiciones del profesorado andaluz acabando con “toda esta burocracia excesiva que solo crea problemas”, ya que “la comunidad educativa lo está pidiendo por activa y por pasiva y únicamente se enfrentan al silencio de Moreno Bonilla y su gobierno”.

Además, según Bosquet, los jóvenes almerienses se ven obligados a estudiar en instalaciones obsoletas que no responden a las demandas actuales. Y es que centros como el CEIP Ferrer Guardia, de La Cañada, o el CEIP Villaespesa, en El Parador; entre otros; sufren un grave deterioro ante el que VOX ha propuesto la ejecución inmediata de un Plan de Infraestructuras Educativas que incluya la rehabilitación integral de centros antiguos, el fin de las aulas prefabricadas en toda la provincia y un programa de bioclimatización y eficiencia energética que garantice condiciones térmicas dignas para alumnos y docentes.

Asimismo, para VOX es primordial actuar ante una oferta de Formación Profesional desfasada y la falta de ciclos demandados. “Algunos como el de Transporte y Logística son muy necesarios en Almería, por lo que nosotros planteamos impulsar una FP Dual moderna que conecte la educación con el tejido productivo local, actualizando talleres y equipamientos obsoletos para asegurar la inserción laboral real de los jóvenes”.

Una actuación que, tal y como apunta Bosquet, también pretende atajar la falta de equipamientos actualizados que limita el uso de herramientas digitales en el aula a través de un plan integral para cerrar la brecha digital, dotando a los centros de herramientas tecnológicas de vanguardia y garantizando la conectividad necesaria para una educación de excelencia.

“La mejora de las infraestructuras es la clave para garantizar una educación de calidad en condiciones adecuadas para toda la comunidad escolar”, ha concluido el candidato de VOX al Parlamento de Andalucía, Juan José Bosquet: no sin antes asegurar que VOX llevará a cabo un plan de choche verdadero al sistema educativo andaluz si alcanza el gobierno de la Junta de Andalucía.